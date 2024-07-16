16 июля 2024, 19:49

Расшифровку «черных ящиков» рухнувшего под Коломной SSJ-100 завершили

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Специалисты закончили расшифровывать содержание «черных ящиков» с потерпевшего крушение под Коломной Sukhoi Superjet 100. Теперь им предстоит сформировать техническое заключение, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

«Расшифровка бортовых самописцев завершена, готовится итоговый технический документ о причинах крушения воздушного судна», - подчеркнул собеседник агентства.

SSJ-100 разбился в Коломне 12 июля. Борт совершал тестовый полет и направлялся из авиазавода под Луховицами во Внуково. В самолете были три человека, все они погибли.

После крушения возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

По версии СМИ, причиной катастрофы могла стать неправильная установка двух из четырех датчиков угла атаки во время ремонта SSJ-100. Авиаэксперт и главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров напомнил, что для гражданской авиации важны только окончательные итоги расследования.

Авиация Уголовное дело Катастрофы Самолет SSJ-100 Самолеты Крушение самолета под Коломной
16 июля 2024, 18:40
Тело пропавшего под Челябинском подростка нашли в болоте
РИА «Новости»
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Неподалеку от Челябинска обнаружили тело 14-летнего подростка, у которого были врожденные заболевания. Об этом сообщила пресс-служба главка регионального управления СК России.

В ведомстве отметили, что тело мальчика нашли в болотистой местности с признаками утопления. В поисковых мероприятиях принимали участие сотрудники МЧС России и МВД России по Челябинской области, а также волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». На месте происшествия работают криминалисты и следователи.

Утром 6 июля несовершеннолетний находился в автомобиле в лесополосе неподалеку от села Бектыш Еткульского района, пока родители собирали грибы. Когда взрослые вернулись, то подростка не обнаружили.

Следком назначил судебно-медицинскую экспертизу, которая установит точную причину смерти мальчика.

Ранее в Саратове нашли ребенка, который пропал после прогулки в городском парке.

Следственный комитет России
16 июля 2024, 18:24
Появилось видео с места крупного пожара в Краснодаре
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Во вторник, 16 июля, в Краснодаре загорелись два складских помещения со строительными материалами. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Возгорание охватило порядка 1100 квадратных метров. На место ЧП прибыли 17 единиц техники и 50 специалистов, средства и силы наращиваются.

Муниципальный центр управления Краснодара в Telegram-канале уточнил, что пожар случился в районе дома № 18 по Станочной улице в Карасунском округе.

По информации ЕДДС, произошло возгорание двух складских помещений и одного административного здания. Экстренные службы объявили второй ранг пожара. К тушению привлекли спасательно-пожарный отряд № 6.

Ранее 16 июля сильный лесной пожар произошел в поселке Коктебель в Крыму. К работам по тушению привлекли 280 человек, в том числе свыше 50 военнослужащих, сотрудников Пожарной охраны республики, Миниэкологии Крыма, Минобороны и Карадагского заповедника, а также вертолеты Ми-8.

Пожары Видео
16 июля 2024, 18:08
Веерные отключения электроэнергии ввели в Крыму из-за жары
РИА «Новости»
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Веерные ограничения электроэнергии ввели в Крыму из-за аномальной жары. Об этом сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков в своем Telegram-канале.

«Просим всех крымчан экономно относится к электроэнергии и выключить лишние электроприборы», - обратился он к жителям.

Он объяснил, что мера необходима, чтобы сохранить целостность энергосистемы региона, и не исключил кратковременных перебоев в поставках электроэнергии в отдельных населенных пунктах.

Также Крючков отметил рост числа звонков на горячие линии «Крымэнерго» и коммунальных служб и призвал по возможности обращаться туда по вопросам через соцсети и мессенджеры.

Ранее из-за отключения энергоблока на Гусиноозерской ГРЭС более 115 тысяч жителей Бурятии в 75 населенных пунктах, включая Улан-Удэ, остались без энергоснабжения.

Электричество Крым
16 июля 2024, 18:02
Пьяные молодые люди избили дворника в Липецке из-за замечания
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В Липецке трое подвыпивших молодых людей избили дворника, сделавшего им замечание. Подробности случившегося в комментарии 360.ru рассказали очевидцы.

По словам очевидца Сергея, участниками конфликта стали два молодых парня и девушка. Он затруднился ответить, местные ли они.

«Он [пострадавший] сделал им замечание, потому что они сидели на детской площадке и плевали, потому что они уже подвыпившие были. После этого на него один из парней напал», - рассказал собеседник 360.ru.

В УМВД Липецкой области сообщили, что полицейские установили участников, свидетелей и очевидцев конфликта. Троих подозреваемых удалось задержать и доставить в отдел. Всем они ровесники, им по 21 году. Живут в Липецкой и Тамбовской областях. Пострадавшего дворника госпитализировали.

Ранее толпа подростков в Челябинске устроила массовую драку.

Избиения

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