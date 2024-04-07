07 апреля 2024, 13:09

«Распределяем обязанности между собой». Жительница Орска рассказала о помощи в ПВР

РИА «Новости»
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Жительница Орска Алена лично оказывает помощь во всех пунктах временного размещения, где это возможно. Идет постоянный поток людей, рассказала она «360».

«Людей много во всех школах, и поток постоянный. Дети, инвалиды, женщины, старики в основном. Каждый час прибывает все больше народу из новых районов. <…> Распределяем в мессенджерах обязанности между собой, и люди извне несут все сами», - поделилась Алена.

По ее словам, жители находятся в неизвестности, без газа и света.

«Вода подошла уже ближе к центру, страх охватывает весь город. <…> Сейчас снова поступила задача о вывозе питьевой воды в Старый город как раз, где и произошло все. Сейчас выдвигаемся туда», - добавила жительница Орска.

Она отметила, что во время паводка некоторые люди находились в домах.

«Но, как полагаю, большинство уехали, а кого не так сильно подтопило, остались в домах», - рассказала Алена.

Еще один очевидец сообщил, что в Орске продолжаются спасательные работы. Воды в городе становится все больше и больше, а масштаб паводка сравнивают с затоплением 1957 года.

Паводки Россия
07 апреля 2024, 13:46
Путин обсудил с главой МЧС аномальный паводок в Оренбуржье
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин снова обсудил с главой МЧС Александром Куренковым ситуацию с аномальным паводком в Оренбургской области. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Губернатор Оренбургской области Денис Паслер, а также глава МЧС Александр Куренков сегодня доложили президенту о развитии ситуации с затоплением в Оренбургской области», - отметил Песков.

В основном они обсуждали число эвакуированных и находящихся в пунктах временного размещения. Путин, обсуждая ситуацию с Куренковым, подчеркнул, что важно провести анализ, а также принять меры в связи с возможными подтоплениями в Курганской и Тюменской областях.

«Президент также сегодня планирует провести телефонные разговоры с руководителями этих регионов», - добавил Песков.

Глава МЧС России назвал ситуацию в Орске критической. Подтопленными оказались 4518 жилых домов и 4587 приусадебных участков. К работам на месте чрезвычайной ситуации привлекли специалистов из Подмосковья, Пермского края, Кировской области.

В Орске все школы перевели на дистанционное обучение. Нефтеперерабатывающий завод ранее приостановил работу. Ранее появились кадры с затопленными улицами на подступах к Новому городу в Орске.

Дмитрий Песков Паводки Россия Владимир Путин
07 апреля 2024, 13:42
Обстановка в ПВР в орской школе попала на видео
Телеканал «360»
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Жителей Орска эвакуируют из затопленных районов города и перевозят в безопасные пункты временного размещения. В них уже доставили все необходимое как для взрослых, так и для детей. В распоряжении «360» появилась видеозапись, сделанная в одном из ПВР.

Волонтеры и власти доставили в ПВР консервы и питьевую воду. На кадрах видно, как происходит прием необходимых в быту вещей: одежды, продуктов и предметов гигиены.

«Люди несут помощь: воду, тушенку», - отметил автор видеозаписи.

В спортивном зале учебного учреждения организаторы оборудовали спальные места.

«Школа номер 88, люди находятся сейчас в спортивном зале. Для них подготовлены матрасы, раскладушки, подушки и одеяла», - объяснил автор видео.

Один из классов переделали в комнату для детей. В этом помещении проводятся занятия и игры. На видео можно заметить, что на одном из столов лежат яркие развивающие книги и плюшевые игрушки.

Ранее жительница Орска Алена рассказала об увеличивающемся потоке людей , прибывающих в пункты временного размещения. По ее словам, горожане распределяют между собой обязанности с помощью мессенджеров.

Школы Волонтеры Паводки Видео Россия
07 апреля 2024, 13:25
Массовое ДТП с пострадавшими произошло в Тверском районе Москвы
Телеканал «360»
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Массовая авария с участием трех машин произошла у дома 57/65 на Новослободской улице в Тверском районе Москвы. В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия.

Как сообщил источник «360», пострадали три человека. Помощь им оказали сотрудники скорой.

«Один человек от госпитализации отказался», - уточнил он.

Одна женщина получила ушибы. Еще один пострадавший - в тяжелом состоянии, его отвезут в больницу.

На место аварии уже прибыли спецслужбы. Причины столкновения авто пока неизвестны.

Ранее грузовик загорелся на улице Лобачевского в Москве. В машине мог взорваться газовый баллон.

Больницы Скорая помощь Видео Женщины Машины Москва
07 апреля 2024, 12:56
Ущерб от наводнения в Оренбургской области оценили в 21 млрд рублей
Пресс-служба МЧС
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Общий ущерб жилью от наводнения в Оренбургской области может составить 21 миллиард рублей. Об этом рассказал замглавы Минстроя России Александр Ломакин во время заседания правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в регионе, сообщили «Известия».

«С учетом установленной Минстроем Российской Федерации стоимости одного квадратного метра жилья предварительный объем средств на меры социальной поддержки граждан, чье жилье утрачено в результате чрезвычайной ситуации, может составить более 21 миллиарда рублей», - сказал он.

Ранее правительство региона сообщило, что паводок охватил 27 муниципалитетов в Оренбургской области. Спасатели продолжают эвакуировать жителей с подтопленных территорий, ситуация в регионе сложная.

В Орске все школы перевели на дистанционное обучение из-за паводка, который по масштабам сравнивают с затоплением 1957 года. Нефтеперерабатывающий завод ранее приостановил работу.

Наводнения Паводки Россия

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