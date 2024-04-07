«Распределяем обязанности между собой». Жительница Орска рассказала о помощи в ПВР

«Людей много во всех школах, и поток постоянный. Дети, инвалиды, женщины, старики в основном. Каждый час прибывает все больше народу из новых районов. <…> Распределяем в мессенджерах обязанности между собой, и люди извне несут все сами», - поделилась Алена.

По ее словам, жители находятся в неизвестности, без газа и света.

«Вода подошла уже ближе к центру, страх охватывает весь город. <…> Сейчас снова поступила задача о вывозе питьевой воды в Старый город как раз, где и произошло все. Сейчас выдвигаемся туда», - добавила жительница Орска.

Она отметила, что во время паводка некоторые люди находились в домах.

«Но, как полагаю, большинство уехали, а кого не так сильно подтопило, остались в домах», - рассказала Алена.

Еще один очевидец сообщил, что в Орске продолжаются спасательные работы. Воды в городе становится все больше и больше, а масштаб паводка сравнивают с затоплением 1957 года.