Раскрыты травмы пострадавших на съемках фильма «Василий Теркин» в Ленобласти
Медицинская помощь после обрушения декораций во время съемок художественного фильма «Василий Теркин» в Толмачевском поселении под Лугой понадобилась 23 пострадавшим. Врачи диагностировали переломы костей голени у одной женщины. Остальные получили ушибы и ссадины, сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.
В ведомстве подчеркнули, что на помощь прибыли врачи Лужской Центральной районной больницы, которые забрали с собой пострадавшую с переломами. Состояние женщины врачи оценили как средней степени тяжести.
«Медицинская помощь оказана 23 людям. В большинстве случаев травмы - ушибы и ссадины. Госпитализирована женщина в состоянии средней тяжести с переломами обеих костей голени», - заявили в пресс-службе.
Травмы участники съемок поручили при обрушении деревянного помоста , установленного рядом со старым поездом. Декорация сломалась в последний съемочный день. Над картиной работает режиссер Карен Геворкян, который присутствовал во время происшествия.