Раскрыты травмы пострадавших на съемках фильма «Василий Теркин» в Ленобласти

В ведомстве подчеркнули, что на помощь прибыли врачи Лужской Центральной районной больницы, которые забрали с собой пострадавшую с переломами. Состояние женщины врачи оценили как средней степени тяжести.

«Медицинская помощь оказана 23 людям. В большинстве случаев травмы - ушибы и ссадины. Госпитализирована женщина в состоянии средней тяжести с переломами обеих костей голени», - заявили в пресс-службе.

Травмы участники съемок поручили при обрушении деревянного помоста , установленного рядом со старым поездом. Декорация сломалась в последний съемочный день. Над картиной работает режиссер Карен Геворкян, который присутствовал во время происшествия.