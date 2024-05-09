Раскрыты последствия удара дрона по промзоне Башкирии
Атаковавший территорию промышленной зоны Салавата беспилотник повредил насосную станцию на предприятии. В результате удара никто не пострадал, возгорания не возникло. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Башкортостану.
В ведомстве подчеркнули что на месте работают 30 специалистов и шесть единиц техники, которые ликвидируют последствия атаки. Угроза для жителей города отсутствует.
«Предварительно, повреждено строение насосной станции на территории предприятия. Пожара нет. Пострадавших нет», - заявили в пресс-службе.