Раскрыто имя девятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

Лутфуллои Назримаду предъявили обвинение по статье о террористическом акте. В ближайшеее время ему изберут меру пресечения.

Во время открытой части заседания стало известно, что иностранцу 24 года, он холост, детей нет.

Лутфуллои Назримад имеет высшее образование, ранее судим не был. До задержания он жил в хостеле недалеко от метро Щелковская.

В субботу, 23 марта, Лутфуллои Назримада остановили полицейские у Crocus City Hall для проверки на причастность к теракту. Силовики потребовали предъявить документы, в ответ иностранец начал нецензурно выражаться. Его задержали В понедельник, 25 марта, Преображенский суд арестовал иностранца на 15 суток за мелкое хулиганство. В ходе слушания он признал вину.