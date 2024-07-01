01 июля 2024, 04:02

Расчленил и выкинул. Следователи установили, куда пропали два жителя Дальнегорска

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В Приморье раскрыли исчезновение двух жителей Дальнегорска. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального СК.

По информации правоохранителей, местный житель обратился в полицию с заявлением о пропаже своего 37-летнего сына. В результате оперативных действий следователи установили, что к пропаже мужчины причастен 38-летний Владимир Иоффе.

Подозреваемый признался в избиении и убийстве своего знакомого в 2023 году. Также блюстители порядка узнали, куда пропала его 55-летняя сожительница. В июне 2024 года он убил ее, расчленил и выбросил части тела в ущелье.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Подозреваемого взяли под стражу.

Ранее петербуржец нашел в поселке Шушары два пакета с частями тела неизвестной женщины. Следователи возбудили дело по статье «Убийство».

Убийства Приморье Полиция
01 июля 2024, 01:45
Стала известно судьба 13-летнего мальчика, исчезнувшего в Финском заливе
Freepik
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Спасатели нашли тело упавшего в воду 13-летнего подростка на Балтийском бульваре в Красносельском районе Петербурга. Об этом сообщил РенТВ.

По предварительной информации, причиной случившегося стал несчастный случай - мальчик не умел плавать, но все равно отправился на пляж в компании друзей.

Спасательную операцию проводили почти сутки с перерывами на ночь из-за неблагоприятных погодных условий - в районе происшествия дул сильный ветер. В воскресенье примерно в 14:00 тело подростка обнаружили в воде.

Ранее брянский выпускник утонул после вечеринки с одноклассниками. Он решил искупаться в реке Беседь, зашел в воду, но на поверхность так и не вышел. Как отметили в МЧС происшествие случилось в месте, не предназначенном для купания.

Спасатели Санкт-Петербург
30 июня 2024, 20:11
Пенсионерку из Челябинска обманули лжесотрудники «Пенсионного фонда»
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В Озерске пожилая женщина потеряла 140 тысяч рублей, думая, что записывается в «Пенсионный фонд». Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Челябинской области.

В ведомстве уточнили, что неизвестный позвонил жертве, представившись сотрудником «Пенсионного фонда». Он предложил оформить талон для записи на прием на сайте «Госуслуги».

Согласившись, пенсионерка дала доступ к своему телефону и назвала коды из смс. Аферист, получив личные данные, украл со счета женщины 140 тысяч рублей.

Следователи возбудили уголовное дело о краже. Подозреваемого объявили в розыск.

Ранее россиянам порекомендовали реже отвечать на звонки с незнакомых номеров, а также не начинать первым диалог с собеседником.

Челябинская область Пенсионеры Мошенничество
30 июня 2024, 19:23
Ручной противотанковый гранатомет обнаружили на востоке Москвы
Unsplash
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Ручной противотанковый гранатомет времен Великой Отечественной войны с пустой лентой обнаружили на востоке Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.

Оружие нашли на берегу реки Яузы в районе Краснобогатырской улицы. Диаметр находки - 80 миллиметров. Отдельно от РПГ обнаружили патрон. Территорию оцепили. На место выехали сотрудники правоохранительных органов.

Ранее на юго-востоке Москвы в Люблине на железнодорожных путях нашли подозрительный предмет , похожий на снаряд. Оказалось, что это была часть старой буровой установки.

До этого похожий на снаряд предмет времен Великой Отечественной войны обнаружили у школы на улице Плещеева.

Оружие Великая Отечественная война Москва
30 июня 2024, 18:11
Глава Дагестана заявил о травле жителей региона после терактов
РИА «Новости»
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Жителей Дагестана начали травить после терактов в Махачкале и Дербенте. Об этом заявил глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что жители Дагестана дали отпор террористам и проявили преданность ценностям добра и мира. Меликов осудил реакцию сторонних наблюдателей, которые обвиняют дагестанцев в радикализме и «смешивают преступников со всеми верующими».

Меликов предположил, что некоторые намеренно пытаются своими высказываниями обострить ситуацию. Глава Дагестана также одобрил передачу уголовного дела о терактах в Краснодарский край, чтобы «исключить субъективный фактор».

Теракты в Дербенте и Махачкале произошли 23 июня. Группу боевиков, которые сожгли синагогу, напали на православный храм и пост ДПС, организовал сын экс-главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова.

Шестерых сыновей бывшего главы района арестовали.

Дагестан Терроризм Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале

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