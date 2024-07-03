«Он в реанимации. Насколько я знаю, у него перелом руки и что-то с ребрами. Вероятно, гидроцикл взял в аренду, но катался не в первый раз, раньше происшествий не было», - сказала женщина.

Она добавила, что ей неизвестно, кто виноват в аварии, а с другой стороны к ним на контакт пока что не выходили.

Ранее стало известно, что 41-летний мужчина на гидроцикле врезался в катер. У него зафиксировали перелом предплечья, сотрясение мозга, травму грудной клетки и закрытую черепно-мозговую травму, сообщал News.ru.

Два дня назад на Неве в Ленинградской области управляющий гидроциклом мужчина также столкнулся с катером. Но для него все закончилось печальнее - он погиб от полученных травм.