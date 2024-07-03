03 июля 2024, 19:49

«Раньше происшествий не было». Жена водителя гидроцикла — об аварии с катером на Неве

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Водитель гидроцикла, который столкнулся с катером на Малой Невке в Санкт-Петербурге, никогда ранее не попадал в такие аварии. Об этом 360.ru рассказала супруга пострадавшего.

«Он в реанимации. Насколько я знаю, у него перелом руки и что-то с ребрами. Вероятно, гидроцикл взял в аренду, но катался не в первый раз, раньше происшествий не было», - сказала женщина.

Она добавила, что ей неизвестно, кто виноват в аварии, а с другой стороны к ним на контакт пока что не выходили.

Ранее стало известно, что 41-летний мужчина на гидроцикле врезался в катер. У него зафиксировали перелом предплечья, сотрясение мозга, травму грудной клетки и закрытую черепно-мозговую травму, сообщал News.ru.

Два дня назад на Неве в Ленинградской области управляющий гидроциклом мужчина также столкнулся с катером. Но для него все закончилось печальнее - он погиб от полученных травм.

Санкт-Петербург Больницы ДТП
03 июля 2024, 20:41
Катер с пассажирами взорвался в порту Сочи
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Взрыв произошел на маломерном судне в морском порту Сочи после бункеровки. Никто не пострадал, сообщила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

«В результате происшествия пострадавших и разлива нефтепродуктов нет», - отметили в ведомстве.

Сотрудники прокуратуры организовали проверку по факту исполнения требований законодательства о безопасности эксплуатации водного транспорта.

По данным Telegram-канала «Новости Сочи 24», во время взрыва на борту катера находились два человека. Одного из них взрывной волной отбросило в сторону.

Предварительной причиной ЧП стало скопление паров бензина. Мощность взрывной волны была такой, что по всему корпусу судна появились трещины и вылетели стекла.

Похожий случай произошел ранее в Нижнем Тагиле.

Катер взорвался на озере при попытке завести мотор. На борту находились отец и его 14-летний сын. Подростка госпитализировали с ожогами.

Прокуратура РФ Сочи Взрывы
03 июля 2024, 19:19
Появились кадры с места стрельбы в Люблине
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В московском районе Люблино произошел конфликт, один из участников которого произвел выстрелы в воздух. Полиция задержала трех человек, сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МВД. Кадры с места стрельбы появились в распоряжении 360.ru.

ЧП произошло на Тихорецком бульваре, где находится центр оптово-розничной торговли «Москва». По предварительным данным, выстрел был сделан из травматического пистолета. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что мужчина открыл огонь по людям на Тихорецком бульваре. Стрельба началась во время драки с участием мигрантов. Источник 360.ru уточнил, что конфликт произошел из-за разногласий между прохожими и водителем такси.

В Одинцовском округе Московской области драка переросла в стрельбу. Несколько мужчин стали палить по окнам из оружия. Никто не пострадал.

Стрельба Полиция Москва
03 июля 2024, 18:15
Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП в Турции россиян
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Семеро россиян, пострадавших в ДТП с автобусом в Антальи, сейчас остаются в больнице. Один из них находится в тяжелом состоянии, сообщили РИА «Новости» в генконсульстве России в Турции.

«Двое россиян вылетели на родину в запланированное время, остальных направили в медицинские учреждения. В больницах остаются семеро граждан РФ. Один из них получил тяжелые травмы», - отметили в заявлении.

В дипмиссии указали, что на момент аварии в автобусе находились 18 российских и семь белорусских туристов.

По предварительным данным, автобус туристами врезался в столб на перекрестке Моста Демократии кольцевой дороги Манавгата. Водитель погиб на месте.

Туроператор и страховая компания окажут пострадавшим необходимую помощь.

Им компенсируют проживание в Турции до возвращения и вылет домой.

Турция
03 июля 2024, 18:04
Мужчина открыл огонь по людям в московском районе Люблино
РИА «Новости»
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Мужчина открыл огонь по людям на Тихорецком бульваре в столичном районе Люблино. Есть раненые. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации канала, стрельба началась во время драки с участием около двух десятков мигрантов. После этого участники потасовки разбежались.

Источник 360.ru уточнил, что причиной конфликта стали разногласия прохожих с водителем такси.

Официально эти данные пока не подтверждали.

В ночь на субботу, 29 июня, мужчину убили в массовой драке на северо-западе Москвы. Позже задержали троих участников конфликта, все они были гражданами Киргизии. Возбуждено уголовное дело.

Стрельба Москва

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