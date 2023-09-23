Ракетную опасность объявили в Севастополе

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Жителей попросили укрыться в комнате с несущими стенами, сесть на пол возле такой стены как можно дальше от окна. Окна нужно плотно закрыть и больше к ним не подходить.

Водителям, находящимся в дороге, стоит остановить машину и покинуть ее, а пассажирам общественного транспорта - потребовать от водителя остановить его и выйти. Укрыться стоит на цокольных этажах ближайших зданий или в подземном переходе, тоннеле. Для укрытия не подойдут места под автомобилями и возле многоэтажек или магазинов: от взрывной волны сверху может упасть много стекла. Следует, наоборот, соблюсти безопасное расстояние в 30–50 метров от многоквартирных домов, офисов и магазинов.

Ранее Развозжаев сообщил, что ВСУ вновь попытались атаковать Севастополь. Сработала система ПВО, обломки ракеты упали у причала в районе Сухарной балки.