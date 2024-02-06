Ракетную опасность объявили в Курской области
Сирена ракетной опасности загудела в Железногорске и Хомутовском районе Курской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«Ракетная опасность в Железногорске и Хомутовском районе! Запущена система оповещения населения», - написал глава региона.
Губернатор рекомендовал укрыться в помещении без окон со сплошными стенами. Тем, кто находится на улице, посоветовали укрыться в ближайшем здании, подземном переходе или паркинге.
Ракетную опасность отменили спустя пять минут после начала сирены. Об этом губернатор проинформировал в мессенджере.
Ранее при обстреле села Теткино в Курской области осколочные ранения получила местная жительница. По сообщению губернатора, насчитали пять прилетов.