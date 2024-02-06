Ракетную опасность объявили в Курской области

Читайте нас в:

«Ракетная опасность в Железногорске и Хомутовском районе! Запущена система оповещения населения», - написал глава региона.

Губернатор рекомендовал укрыться в помещении без окон со сплошными стенами. Тем, кто находится на улице, посоветовали укрыться в ближайшем здании, подземном переходе или паркинге.

Ракетную опасность отменили спустя пять минут после начала сирены. Об этом губернатор проинформировал в мессенджере.

Ранее при обстреле села Теткино в Курской области осколочные ранения получила местная жительница. По сообщению губернатора, насчитали пять прилетов.