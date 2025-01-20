Работы возле затонувшего танкера «Волгонефть 239» продолжались всю ночь

В течение ночи забетонировали площадку для битумовозов и укрепили гексабитами территорию вокруг кормовой части танкера, которую ранее огородили.

В закрытой бухте собрали 29 полувагонов нефтесодержащих отходов, 19 из которых сегодня увезут на утилизацию.

Сегодня судно «Водолаз Кузьминых» с сотрудниками Морспасслужбы направилось в район затопления кормовой части танкера «Волгонефть 212». Водолазы измерят остаточную толщину фрагмента корпуса. Это необходимо, чтобы оценить прочность конструкции и ее несущую способность для дальнейшего подъема судна.

Доктор химических наук, вице-президент РАН Степан Калмыков ранее заявил, что механический сбор нефтепродуктов, который применяли во время ликвидации аварии в Испании в 2002 году, может быть эффективен и против мазута, разлившегося в Черном море.