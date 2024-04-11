Работы по укреплению дамб начали в Оренбурге перед пиком паводка

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В распоряжении «360» появилось видео на второй день после прихода большой воды.

Потоки реки Урал дошли до Оренбурга в минувшую среду, 10 апреля. Глава города Сергей Салмин предупредил горожан, что до пика паводковой ситуации еще далеко, потому что уровень воды в реке все еще растет.

На кадрах видно, что стоящие в низинах постройки сильно затопило.





В этой части города расположены многоквартирные дома, в которых проживают более пяти тысяч человек. Дамба должна удержать потоки воды в ходе дальнейшего разлива Урала.

На место также пригнали экскаваторы для укрепления уже существующей насыпной преграды «Специалисты и техника задействована в необходимом объеме. Создан дополнительный резерв сил и средств», - заявил Куренков.

Он добавил, что на крупнейших улицах города развернули водоналивные дамбы , чтобы сдержать бушующие потоки.

Первыми под подтопление попали садовые некоммерческие товарищества , расположенные в пригородах Оренбурга.