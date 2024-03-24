Работу спасателей на месте завалов в Красногорске показали на видео

Читайте нас в:

«Для разбора завалов и поиска тел погибших применяются специализированные робототехнические комплексы и кинологические расчеты», - передали в министерстве.

На видеозапись попала работа поисковиков вместе с собаками. Спасательную операцию на месте террористического акта в Crocus City Hall завершили , а поисковая еще продолжается.

Всю ночь на месте происшествия работала тяжелая техника. Тракторы и экскаваторы демонтировали фасад, чтобы доставить к месту обрушения кран. Он поможет спасателям убрать крупногобаритные фрагменты обрушившейся кровли. Волонтеры второй день подряд дежурят у стихийного мемориала возле концертного зала в Красногорске.

Тяжелая техника начала вывозить мусор и расчищать территорию после разбора завалов в Crocus City Hall. Ранее в распоряжении «360» оказалось видео с работой большегрузов.

Теракт в Crocus City Hall произошел вечером 22 марта: вооруженные боевики ворвались в концертный зал, расстреляли людей и разбросали зажигательные шашки. Погибли 133 человека, пострадали - 152.