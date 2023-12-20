20 декабря 2023, 17:34

Работу следователей на месте падения льда на людей Люберцах сняли на видео

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Сотрудники следственного отдела городского округа Люберцы прибыли к военкомату, с крыши которого на стоявших в очереди людей упала глыба льда. Подмосковный главк СК в своем Telegram-канале поделился кадрами работы криминалистов на месте происшествия.

На опубликованных кадрах видно, что место происшествия окружили лентой, сигнализирующей об опасности. Также оградили вход в военкомат.

Большие куски наледи сошли с крыши военкомата в среду, 20 декабря, и упали на стоявших в очереди людей. В пресс-службе Минздрава Московской области сообщили, что в результате происшествия пострадали четыре человека. Все они получили необходимую медицинскую помощь.

Прибывшие на место врачи забрали в больницу трех пострадавших. Состояние двоих оценили как тяжелое и средней тяжести. Еще один пострадавший после осмотра от дальнейшего лечения в медицинском учреждении отказался.

По итогам проверки подмосковные следователи примут решение о возбуждении уголовного дела.

Люберцы СК РФ
20 декабря 2023, 17:29
Протокол за пропаганду ЛГБТ в комиксе «Голубь Геннадий» составили на издательство «Эксмо»
РИА «Новости»
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Районный суд Зеленограда принял к рассмотрению административный протокол в отношении издательского дома «Эксмо» за пропаганду ЛГБТ* среди несовершеннолетних в комиксе «Голубь Геннадий». Об этом сообщило издание «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу суда.

Протокол зарегистрировали 19 декабря. Дата его рассмотрения пока неизвестна. Штраф для издательства может составить от 800 тысяч до миллиона рублей.

В пресс-службе суда подтвердили изданию «Коммерсант», что в материалах речь идет о комиксах «Голубь Геннадий». О возбуждении дела по статье 6.21 КоАП РФ и проверке издательства из-за книги стало известно еще в начале ноября.

Накануне следователи пришли с обысками в издательство «Захаров». Там начали изымать тиражи книг Бориса Акунина, ставшего фигурантом уголовного дела о дискредитации Вооруженных Сил России.

* Запрещенная в России экстремистская организация.

Районный суд Зеленограда принял к рассмотрению административный протокол в отношении издательского дома «Эксмо» за пропаганду ЛГБТ* среди несовершеннолетних в комиксе «Голубь Геннадий». Об этом сообщило издание « Коммерсант » со ссылкой на пресс-службу суда.

Книги Суд ЛГБТ Москва 2023
20 декабря 2023, 16:55
Погибшими на стройке в Москве оказались гендиректор фирмы и его заместитель
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Погибшими от падения бетонных блоков на бытовку на одной из московских стройплощадок оказались гендиректор фирмы и его заместитель по строительству. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

19 декабря на строительной площадке на Ереванской улице на бытовку обрушилось шесть железобетонных пожарных блоков. Под завалами конструкции обнаружили два тела.

По информации издания, погибшими оказались два представителя руководства строительной фирмы «ИСКАР». От полученных травм они скончались на месте.

В связи с произошедшим возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности, повлекшей смерть двух и более лиц.

Фирма «ИСКАР» принимала участие в строительстве аэропорта Домодедово, головного офиса компании Ernst & Young и комплекса «Аврора Бизнес Парк».

Ранее в Москве рабочие упали с семиметровой высоты при строительстве бассейна. Пострадавших госпитализировали.

Строительство Москва 2023
20 декабря 2023, 16:05
Найденную в сугробе двухлетнюю девочку на Урале выписали из больницы
РИА «Новости»
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Обнаруженная в сугробе в Свердловской области двухлетняя девочка вернулась домой, ее выписали из больницы. Об этом сообщило издание Е1.

Девочка находилась в медицинском учреждении около месяца. Ее нашли в сугробе в городе Серове, ребенок получил серьезное переохлаждение.

По предварительным данным, родители оставили девочку вместе с сестрой, однако в какой-то момент она вышла без верхней одежды из дома. Позднее ее в сугробе обнаружил отец.

Родители ребенка поблагодарили врачей. Мать девочки отметила, что в больнице ее крестили, а крестным выступил местный священник, который организовал церемонию таинства прямо в медучреждении.

Ранее в Екатеринбурге девушка выбросила новорожденного ребенка в сугроб под окнами квартиры, младенца обнаружил и спас случайный прохожий. В отношении матери завели уголовное дело.

Дети Врачи Екатеринбург
20 декабря 2023, 16:05
Ответственного за очистку кровли сотрудника отстранили после инцидента у метро
РИА «Новости»
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В результате ЧП у станции «Смоленская» Арбатско-Покровской линии отстранили сотрудника мосметро, который отвечал за очистку кровли. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного дептранса.

«Метрополитен приносит извинения пострадавшим и их близким, а также окажет всю необходимую помощь», - отметили в ведомстве.

Кроме того, в учреждении подчеркнули, что метрополитен усилит контроль за уборкой снега и льда с крыш для обеспечения безопасности пассажиров.

Глыба льда упала на двух женщин у станции метро «Смоленская». Одна из пострадавших была без сознания до приезда медиков, а вторая не получила серьезных травм. Врачи оказали обеим необходимую помощь.

Метро Москва 2023

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