18 сентября 2024, 05:59

Работу школ и детсадов приостановили в Западнодвинском округе Тверской области после атаки БПЛА

Unsplash
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Работу детских садов и школ приостановили в Западнодвинском муниципальном округе Тверской области. Об этом сообщила пресс-служба администрации округа во «ВКонтакте».

«Уважаемые жители! Работа детских садов и школ на сегодня приостановлена», - заявили в пресс-службе.

Позже сообщение о приостановке работы образовательных учреждений удалили.

Также администрация сообщила о прибытии автобусов на Базарную площадь для организации эвакуации.

Ранее губернатор Тверской области Игорь Руденя заявил об отражении силами ПВО массовой атаки беспилотников в Торопце. Он отметил, что после падения обломков начался пожар. На место ЧП оперативно прибыли сотрудники спасательных служб, начали ликвидировать возгорание.

Также власти приняли решение о частичной эвакуации людей с потенциально опасной территории, на которой работают средства противовоздушной обороны. При этом ситуация контролируемая, специалисты проводят все необходимые мероприятия.

Пожары Школы Беспилотники Работа Детские сады Эвакуации
18 сентября 2024, 04:14
В Тверской области начали эвакуировать людей после массовой атаки БПЛА
РИА «Новости»
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Силы противовоздушной обороны отражают массовую атаку беспилотников в Торопце в Тверской области. Власти решили частично эвакуировать население с потенциально опасной территории. Об этом сообщила пресс-служба губернатора региона Игорь Руденя.

Он отметил, что специалисты продолжают тушить пожар, возникший после падения обломков БПЛА.

«Для обеспечения безопасности жителей <…> принял решение о частичной эвакуации населения с территории, где ведет работу ПВО и локализуется пожар», - заявил губернатор.

По словам Рудени, ситуация под контролем, проводят все необходимые мероприятия.

Пожары Беспилотники Эвакуации
18 сентября 2024, 01:42
Четверо пожарных пострадали при тушении огня в Ярославле
Телеканал «360»
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Четверо пожарных пострадали при тушении загоревшегося автосервиса в Ярославле. Об этом сообщил Telegram-канал МЧС России.

«В Ярославле загорелся автосервис. На месте пожара произошла разгерметизация газового баллона. К сожалению, четверо огнеборцев травмировались. Пожарные госпитализированы», - уточнили в министерстве.

Открытое горение уже ликвидировали на 450 квадратных метрах. Сейчас пламя продолжают тушить 25 специалистов и семь единиц техники.

До этого МЧС Ярославской области сообщило , что внутри автосервиса загорелись покрышки и горюче-смазочные материалы.

Ранее трава и лесная подстилка загорелись в Ямном в Воронежской области. Как рассказал губернатор Александр Гусев, пожарные расчеты потушили несколько возгораний. Благодаря их усилиям огонь не дошел до домов и никто не пострадал.

Пожары МЧС РФ Россия
17 сентября 2024, 20:36
Троих детей из Челябинска доставили в Москву на лечение спецбортом МЧС
Пресс-служба МЧС
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Спецборт МЧС России доставил в Москву на лечение троих детей, пострадавших при нападении подростка на одноклассников в Челябинске. Об этом министерство сообщило в Telegram-канале.

Во время полета из Челябинска в столицу пациентов сопровождали врачи. Специальный самолет МЧС оборудован современными медицинскими модулями, аппаратами искусственного дыхания и кардиомониторами.

«Трое пострадавших детей будут проходить реабилитацию в одном из федеральных медицинских центров», - добавили в МЧС.

Ранее в региональном Минздраве сообщили, что после нападения двое детей находятся в реанимации , еще один ребенок проходит лечение в профильном отделении местной больницы.

Дети МЧС РФ Врачи Самолеты Челябинск Москва
17 сентября 2024, 15:26
Ростовчанка подожгла траву в огороде и устроила пожар
Пресс-служба МЧС
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Жительница села Волошинов в Ростовской области пыталась сжечь траву на своем участке, из-за чего начался крупный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

В ведомстве рассказали, что огонь из-за ветра быстро распространился на площадь 1500 квадратных метров. Сотрудники МЧС успели спасти от пожара шесть частных домов. В ликвидации огня принимали участие более 30 пожарных, 12 добровольцев и восемь единиц техники.

«При особом противопожарном режиме виновнице грозит штраф от 10-20 тысяч рублей», - добавили в пресс-службе МЧС.

Особый противопожарный режим в Ростовской области действует с 28 апреля по 20 октября.

Ранее в Воронежской области спасатели потушили крупный природный пожар. Огонь с сухой травы перекинулся на пять жилых домов, 21 надворную постройку и три автомобиля. В результате ЧП никто не пострадал.

Пожары МЧС РФ

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