Работу мессенджера WhatsApp в Дагестане замедлили

«Администрации WhatsApp направлялись требования пресекать распространение призывов к участию в экстремистских акциях, но они были проигнорированы», - сообщил он.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов осудил сторонних наблюдателей, начавших травить жителей региона после трагических событий 23 июня. Он напомнил, что жители республики дали отпор террористам и проявили преданность ценностям добра и мира, и призвал не смешивать всех дагестанцев с преступниками.

Согласно последней информации, в результате ЧП погибли 22 человека - пять гражданских лиц и 17 полицейских. Силовики ликвидировали пятерых боевиков, причастных к этим терактам.