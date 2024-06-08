Работу машиниста попавшего в ДТП трамвая в Кемерове сняли на видео

На опубликованных кадрах трамвай набрал скорость, пока машинист пыталась остановить транспорт. Осознав, что тормоза не сработали, девушка схватилась за провод токоприемника, чтобы оставить вагон без питания и добиться его остановки. Сам момент столкновения на запись не попал.

Столкновение трамваев на Логовом шоссе в Кемерове произошло в минувший четверг, 6 июня. В результате аварии пострадали 140 человек , включая девушку-машинистку. Один пассажир скончался от полученных травм в больнице.

По версии следствия, транспорт вышел в рейс с неисправной тормозной системой, что и стало причиной аварии. Областной главк СК завел уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшей по неосторожности смерть человека.

В рамках расследования следователи задержали директора и мастера АО «Кемеровская электротранспортная компания» , которым предъявили обвинения. Центральный районный суд города арестовал обоих фигурантов до 6 августа.