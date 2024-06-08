08 июня 2024, 12:18

Работу машиниста попавшего в ДТП трамвая в Кемерове сняли на видео

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Управлявшая кемеровским трамваем с отказавшими тормозами девушка-машинист пыталась сделать все, чтобы не допустить столкновения со стоявшим на остановке другим вагоном. Это следует из записи установленной в кабине видеокамеры. Видео оказалось в распоряжении 360.ru.

На опубликованных кадрах трамвай набрал скорость, пока машинист пыталась остановить транспорт. Осознав, что тормоза не сработали, девушка схватилась за провод токоприемника, чтобы оставить вагон без питания и добиться его остановки. Сам момент столкновения на запись не попал.

Столкновение трамваев на Логовом шоссе в Кемерове произошло в минувший четверг, 6 июня. В результате аварии пострадали 140 человек , включая девушку-машинистку. Один пассажир скончался от полученных травм в больнице.

По версии следствия, транспорт вышел в рейс с неисправной тормозной системой, что и стало причиной аварии. Областной главк СК завел уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшей по неосторожности смерть человека.

В рамках расследования следователи задержали директора и мастера АО «Кемеровская электротранспортная компания» , которым предъявили обвинения. Центральный районный суд города арестовал обоих фигурантов до 6 августа.

Уголовное дело Суд ДТП Видео
08 июня 2024, 13:16
Подросток в Плавске обманул пенсионерок почти на 300 тысяч рублей
РИА «Новости»
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Несовершеннолетнего жителя Плавска обвинили в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба СК России по Тульской области.

По данным следствия, 17-летний подросток помогал мошенникам обманывать пенсионерок. Часть средств он оставлял себе, остаток переводил на указанные аферистами счета.

В мае 2024 года неизвестные позвонили двум жительницам Тульской области. Они сообщили, что их близкие якобы попали в аварию и им в срочном порядке нужны деньги.

«Действуя в составе организованной группы, подросток забрал у женщин деньги в сумме 290 000 рублей и перевел их неизвестным», - указали в ведомстве.

Сейчас подросток находится под следствием. В ближайшее время ему предъявят обвинение.

От действий мошенников страдают не только пожилые люди. Недавно коллеги и друзья умершей от рака актрисы Анастасии Заворотнюк начали получать фейковые сообщения от ее мужа, фигуриста Петра Чернышева. Спортсмен якобы просил у них денежную помощь.

Рубль Пенсионеры Мошенничество Женщины СК РФ Деньги
08 июня 2024, 12:35
Вместо остановки набирали скорость. Кемеровчанка — об аварии с трамваями
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Вместо того, чтобы остановиться перед поворотом, трамвай, который попал в ДТП в Кемерове, начал набирать скорость. Об этом 360.ru рассказала пострадавшая в аварии жительница города.

Женщина в момент аварии находилась в зеленом трамвае. Транспортное средство набирало скорость, и, по словам собеседницы 360.ru, у него отказали тормоза.

Она рассказала, что обычно трамваи перед первым поворотом притормаживают, затем срабатывает тормозная система и происходит характерный щелчок. Однако на этот раз его не было.

«Щелчок произошел, а остановки не было, и мы начали набирать скорость», - рассказала кемеровчанка.

У пассажирки сильно разбито лицо. Помимо этого, врачи выявили ушиб мягких тканей головы. По словам пострадавшей, в какой-то момент она упала на пол салона. Когда очнулась - сразу не поняла, что происходит. Главным в тот момент было желание скорее выбраться из трамвая, отметила она.

Другая пострадавшая после аварии была в шоковом состоянии, из-за чего отправилась на работу. Там женщине стало плохо, и она отпросилась домой.

«Приехала домой, мне стали звонить родственники. Сказали, что надо срочно ехать в больницу: травмы бывают разные. Поехала в травмпункт», - отметила она.

Оттуда женщину отправили в городскую больницу. Там медики обследовали пострадавшую и отправили на больничный.

«В аварии виноваты несколько человек. Трамваи должны проходить проверку. Всегда считала этот вид транспорта безопасным, больше боялась автобусов и машин», - подчеркнула кемеровчанка.

Утром 6 июня в Кемерове столкнулись два трамвая. В результате ДТП пострадали свыше 140 человек , в том числе 10 детей. Один мужчина скончался.

Сотрудники следственного комитета установили, что на рейс выпустили неисправный трамвай. В конечном итоге он столкнулся с другим транспортным средством.

Центральный районный суд Кемерова арестовал директора Кемеровской электротранспортной компании Павла Мальцева сроком на два месяца.

Суд Больницы ДТП Врачи Женщины
08 июня 2024, 10:08
Двух пропавших в Свердловской области детей нашли живыми
РИА «Новости»
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Спасатели в Свердловской области обнаружили двух детей, пропавших в лесу во вторник. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

«В Свердловской области нашли пропавших детей. Они живы», - заявили в ведомстве.

В региональном управлении ведомства уточнили, что детей после эвакуации из района поисков доставят в медицинское учреждение для обследования.

«По оперативным данным, у детей истощенное состояние, но их жизни ничто не угрожает», - отметили в МЧС.

Руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых рассказал РИА «Новости» , что вместе с детьми обнаружили и их двух собак. Детей первым нашел мужчина, который в ходе поисковой операции прочесывал местность на квадроцикле.

Вечером во вторник, 4 июня, 11-летняя девочка и ее 13-летний брат ушли порыбачить на реку Липку неподалеку от населенного пункта Липка в Слободо-Туринском районе и заблудились.

Ранее тело подростка нашли в реке в Смоленской области.

Спасатели Дети МЧС РФ Свердловская область
08 июня 2024, 08:29
СК запросил арест мастера транспортной компании после ДТП с трамваями в Кемерове
РИА «Новости»
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Следствие попросит суд арестовать мастера Кемеровской электротранспортной компании Тимура Хакимова, которого задержали в рамках расследования дела об аварии двух трамваев в Кемерове. Об этом сообщило РИА «Новости».

Утром в субботу в Центральном районном суде Кемерова проходит заседание об избрании меры пресечения фигуранту.

«Мера пресечения в виде заключения под стражу гарантирует обеспечение задач уголовного судопроизводства наибольшей степени», - заявил на суде представитель следствия.

Представители следствия подчеркнули, что не считают возможным избрание более мягкой меры пресечения. Они запросили арест Хакимова до 6 августа.

Утром в четверг на Логовом шоссе в Кемерове два трамвая попали в аварию, в результате которой пострадали 140 человек. Среди них - десять детей, один скончался.

В рамках дела проходят мастер и директор «Кемеровской электротранспортной компании», их задержали.

Уголовное дело Суд ДТП Аресты

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