Работу аэропортов в Казани и Нижнекамске временно ограничили
Аэропорты в Казани и Нижнекамске временно работают в ограниченном режиме для обеспечения безопасности самолетов. Об этом заявил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
По его словам, Международный аэропорт «Казань» имени Тукая временно закрыли на прием и отправку самолетов.
«С пассажирами в аэропорту ведут работу представители авиакомпаний и работники аэропорта в соответствии с Федеральными авиационными правилами», - подчеркнул он.
Направлявшиеся в Казань лайнеры перенаправили на запасные воздушные гавани в Самаре и Ульяновске. Кореняко добавил, что главным приоритетом для аэропортов является обеспечение безопасности полетов.