Работу аэропортов в Казани и Нижнекамске временно ограничили

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер приехал в поселок Киолим, жители которого пострадали из-за разлива реки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Текслер пообщался с сотрудниками МЧС и местными жителями.

Глава региона пообещал выплатить ущерб пострадавшим от потопа, сообщил Telegram-канал «Челябинск № 1».

«Сначала сразу будут выплаты на каждого человека, а потом по мере оценки ущерба будем все остальные решения принимать», - сказал губернатор.

Накануне на Киолимском водохранилище из-за мощных осадков прорвало дамбу. По ходу движения воды находились четыре населенных пункта. В результате ЧП затопило поселок Киолим, власти приняли решение об эвакуации еще трех населенных пунктов. В Карабашском округе ввели режим чрезвычайной ситуации.