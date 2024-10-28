28 октября 2024, 10:55

Работу 59 подпольных оружейных мастерских пресекли в России

Unsplash
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Сотрудники ФСБ совместно с МВД и Росгвардией задержали в 39 регионах России 124 человека, причастных к незаконным модернизации и сбыту оружия. Об этом сообщил Центр общественных связей спецслужбы.

Мастерские располагались в разных регионах от Севастополя до Сахалина, от Санкт-Петербурга до Ингушетии. В общей сложности из оборота изъяли 333 единицы огнестрельного оружия, почти 300 килограммов взрывчатки, 123 электродетонатора и свыше 633 тысяч патронов разных калибров.

Также правоохранители пресекли работу 59 подпольных мастерских. В ФСБ также отметили, что работа по пресечению противоправной деятельности продолжится.

Ранее в ведомстве отмечали, что за лето накрыли 92 подпольные оружейные мастерские в 51 регионе от Калининграда до Сахалина, в том числе в Москве и новых регионах.

МВД РФ ФСБ Росгвардия Оружие
28 октября 2024, 09:03
Житель Белгородской области швырнул об пол новорожденного сына любовницы
РИА «Новости»
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В Белгородской области мужчина швырнул об пол месячного младенца. Новорожденный мальчик попал в реанимацию, где врачи борются за его жизнь, сообщил Telegram-канал Shot.

Как стало известно, 22-летняя мать грудничка разругалась со своим 36-летним сожителем. В гневе мужчина начал угрожать убийством своей избраннице, а в качестве доказательств жестоко обошелся с ее сыном. Он схватил лежавшего в колыбели младенца и бросил со всей силы на пол.

У ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом ребер и закрытый перелом руки. Врачи прилагают все усилия, чтобы помочь мальчику и предотвратить возможные осложнения, которые могут привести к инвалидности.

«Изверг-сожитель задержан, возбуждено уголовное дело», - отметил авторы публикации.

Ранее мужчина, навредивший младенцу, уже был привлечен к ответственности за наркотики и уклонение от административного надзора.

Ранее подобный случай произошел на Урале. Мужчина жестоко расправился со своим внуком-грудничком из-за того, что тот громко плакал и раздражал его.

Уголовное дело Дети Врачи
28 октября 2024, 08:56
Жительница Подольска подожгла траурные венки у памятника «Скорбящая мать»
РИА «Новости»
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В Подольске местная жительница подожгла траурные венки у памятника-монумента «Скорбящая мать». Полиция задержала нарушительницу, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

Сообщение о поджоге поступило в дежурную часть Климовского отдела полиции. Злоумышленницей оказалась женщина 1988 года рождения. Ее доставили в территориальный отдел правоохранительных органов.

«Полицейскими выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке», - уточнили в пресс-службе.

В Волгограде власти выделили большие деньги на реставрацию памятника «Место, где вели ожесточенные бои 62-я, 64-я и 57-я армии» в сквере на улице Радомской. Работы планировали завершить к сентябрю, но по состоянию на 28 октября монумент так и не починили.

Подольск Поджоги Памятники Полиция
28 октября 2024, 08:20
Три легковушки и «Газель» столкнулись на МКАД, одна машина перевернулась
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На седьмом километре МКАД на востоке столицы произошла авария с участием четырех автомобилей. Об этом сообщил источник 360.ru.

Участниками аварии стали три легковушки, в том числе такси, и грузовая «Газель». Водитель такси скрылся с места происшествия. Одна из машин перевернулась.

«Перекрыто три полосы из пяти», - уточнил собеседник 360.ru.

Разлива топлива не произошло, в аварии никто не пострадал. На месте работают сотрудники ДПС.

Накануне три машины попали в ДТП на Машкинском шоссе. Участниками аварии стали три иномарки, одной из них управлял бывший мэр Люберец Игорь Аккуратов. В аварии пострадали два человека, госпитализация им не потребовалась.

ДТП Машины
27 октября 2024, 22:52
Волонтеры на второй день нашли пропавшую в Карелии девочку
РИА «Новости»
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В Карелии исчезла 14-летняя девочка. К ее поискам подключились волонтеры. На второй день операции пресс-служба добровольно-поискового спасательного отряда «Длинный берег» сообщила о ее возвращении.

Школьница 2010 года из города Питкяранта исчезла 26 октября. Около 16 часов она надела темные джинсы, черную куртку, ушла из дома и перестала выходить на связь. Волонтеры распространили ориентировку и попросили о помощи.

Вечером следующего дня «Длинный берег» объявил, что девочка нашлась живой. Где она находилась больше суток, волонтеры не уточнили.

В Приморье ребенок заблудился во время похода за грибами около села Тигровое и две недели прожил в тайге. Его розыском занимались полицейские, военные, следователи-криминалисты и добровольцы из отряда «ПримПоиск». Мальчик вышел к пасеке и дождался помощи.

Спасатели Дети Республика Карелия

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