Работников шахты в Коми вывели на поверхность после прорыва грунтовых вод
Работников шахты «Заполярная», которую подтопило из-за прорыва подземных вод 15 января, вывели на поверхность. Об этом сообщила пресс-служба предприятия «Воркутауголь» в своем Telegram-канале.
«Работники шахты „Заполярная“ выведены на поверхность. На данный момент все работы в забое приостановлены», - указали представители компании.
По данным пресс-службы, грунтовые воды прорвало в шахте в 04:28. В момент происшествия в забое находились три человека.
Одного пострадавшего госпитализировали с легкими травмами, еще один горняк травм не получил. Он смог самостоятельно выбраться на поверхность.
Третий шахтер скончался.
На предприятии создали специальную комиссию, чтобы выяснить причины происшествия.
В главке МЧС по Республике Коми сообщили, что ЧП в шахте случилось на глубине 600 метров. В момент прорыва в шахте работали 60 человек, трое из них находились на аварийном участке.