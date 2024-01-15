Работников шахты в Коми вывели на поверхность после прорыва грунтовых вод

«Работники шахты „Заполярная“ выведены на поверхность. На данный момент все работы в забое приостановлены», - указали представители компании.

По данным пресс-службы, грунтовые воды прорвало в шахте в 04:28. В момент происшествия в забое находились три человека.

Одного пострадавшего госпитализировали с легкими травмами, еще один горняк травм не получил. Он смог самостоятельно выбраться на поверхность.

Третий шахтер скончался.

На предприятии создали специальную комиссию, чтобы выяснить причины происшествия.

В главке МЧС по Республике Коми сообщили, что ЧП в шахте случилось на глубине 600 метров. В момент прорыва в шахте работали 60 человек, трое из них находились на аварийном участке.