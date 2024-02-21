Работника аэропорта Жуковский уличили в краже смартфона из сумки пассажира

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Гражданин сообщил в дежурную часть транспортной полиции воздушной гавани о том, что после полета из Подмосковья в Бишкек обнаружил пропажу нового мобильного телефона из своей дорожной сумки.

Сотрудники подразделения провели оперативные мероприятия и установили личность подозреваемого. Злоумышленником оказался агент перронного обслуживания аэровокзального комплекса, задействованный в погрузке багажа на борт воздушного судна.

При задержании подозреваемого мобильный телефон изъяли. В отношении 32-летнего жителя Московской области возбудили уголовное дело по статье о краже. Фигуранту дела выбрали в качестве меры пресечения обязательство о явке.

В январе хозяева бросили кошку в аэропорту Жуковский. Ее приютил сотрудник воздушной гавани.