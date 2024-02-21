21 февраля 2024, 18:39

Работника аэропорта Жуковский уличили в краже смартфона из сумки пассажира

РИА «Новости»
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Полицейские задержали работника аэропорта Жуковский за кражу телефона за 110 тысяч рублей из багажа пассажира. Об этом сообщила пресс-служба МВД России.

Гражданин сообщил в дежурную часть транспортной полиции воздушной гавани о том, что после полета из Подмосковья в Бишкек обнаружил пропажу нового мобильного телефона из своей дорожной сумки.

Сотрудники подразделения провели оперативные мероприятия и установили личность подозреваемого. Злоумышленником оказался агент перронного обслуживания аэровокзального комплекса, задействованный в погрузке багажа на борт воздушного судна.

При задержании подозреваемого мобильный телефон изъяли. В отношении 32-летнего жителя Московской области возбудили уголовное дело по статье о краже. Фигуранту дела выбрали в качестве меры пресечения обязательство о явке.

В январе хозяева бросили кошку в аэропорту Жуковский. Ее приютил сотрудник воздушной гавани.

Уголовное дело Смартфоны Россия Кражи Жуковский Полиция
21 февраля 2024, 18:55
Три машины загорелись внутри автосервиса в Москве
Freepik
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Внутри автосервиса на Калужском шоссе в Москве загорелись три машины. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Пожар начался в помещении автомастерской площадью 10 на 20 метров по адресу: 56-й километр Калужского шоссе, дом 2 строение 18. Здание прилегает к супермаркету и складу пиломатериалов.

Машины горят открытым пламенем, огонь распространяется интенсивно. Есть серьезная угроза людям, поскольку в сервисе расположены газовые баллоны.

К месту выехали пожарные.

Ранее вспыхнувшие батареи от электросамоката сожгли квартиру на севере Москвы. Два человека погибли, задохнувшись от едкого дыма. Тело мужчины обнаружили в квартире, а женщину, которая скончалась по дороге в больницу, на лестничной клетке. Еще 17 человек, а также двух котов , удалось спасти.

Пожары Машины Москва
21 февраля 2024, 18:15
Беременная москвичка случайно ранила себя из пистолета, лежавшего в сумочке
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Беременная жительница Москвы получила пулю в плечо из травматического пистолета, находившегося в ее сумочке. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

По данным издания, 28-летняя девушка объяснила правоохранителям, что травматический пистолет, который лежал в сумочке, самопроизвольно выстрелил на выходе из станции метро «Калужская». Оружие она носит при себе для защиты.

Резиновая пуля, пробив сумку, куртку, угодила в левое плечо. Пострадавшая сама позвонила в скорую. После посещения хирурга, который достал резиновую пулю, она направилась в полицию, чтобы объяснить произошедшее.

Сотрудники полиции организовали проверку после случившегося. Пистолет у нее изъяли до конца разбирательства.

Как уточнил «МК», женщина находится на четвертом месяце беременности, с отцом будущего ребенка она прекратила отношения. Девушка утверждает, что мужчина угрожает ей и преследует.

Ранее суд отправил на три года в колонию мужчину, дважды выстрелившего в прохожего в центре Москвы. Конфликт между потерпевшим и обвиняемым произошел летом прошлого года у ресторана из-за отсутствия номеров на автомобиле последнего.

Стрельба Москва
21 февраля 2024, 17:56
Кормившую грудью москвичку выгнали из фитнес-клуба в Кунцеве
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Клиентку WorldClass Кунцево выгнали из фитнес-клуба за кормление грудью в раздевалке после жалобы другой женщины. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Конфликт произошел, когда молодая мать кормила грудью ребенка. На нее пожаловалась другая женщина. По информации канала, подошедшая администратор начала выгонять кормящую, не обращая внимания на то, что она не одета, а младенец уже начал засыпать.

Девушка почувствовала себя виноватой и поспешила покинуть клуб, однако в интернете этот случай вызвал большой резонанс. Пользователи начали призывать руководство фитнес-клуба принести женщине извинения и даже выдать пожизненный VIP-абонемент.

Пострадавшая отметила, что руководство заведения извинилось перед ней за случившееся. Администрация WorldClass заявила, что в клубе теперь имеется комната для матери и ребенка, оснащенная пеленальным столиком.

В конце января москвичка бросила 12-летнюю дочь на МКАД, высадив из машины после ссоры. Ребенка по умным камерам нашли сотрудники дорожных служб.

Дети Москва
21 февраля 2024, 16:41
Информацию о взрывах в Краснознаменске не подтвердили
РИА «Новости»
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Единая дежурно-диспетчерская служба не получала сообщений о взрывах или хлопках на территории Краснознаменска. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе администрации городского округа.

«На 13:45 данных о каких-либо хлопках или взрывах не поступало», - отметили местные власти.

По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», в районе 13:00 жители Краснознаменска услышали два звука, похожих на взрывы. Очевидцы заявили, что в окнах задрожали стекла. Предположительно, хлопки спровоцировал самолет, преодолевший звуковой барьер.

Мощный взрыв прогремел несколько дней назад в Кстовском районе Нижегородской области. В Сети появилось видео, на котором можно услышать хлопок. Судя по ролику, после взрыва у припаркованных автомобилей сработала сигнализация.

До этого хлопки услышали жители Ростовской области. Губернатор региона Василий Голубев объяснил, что звуки взрывов долетели из зоны проведения специальной операции, где подразделения ВС России выполняли боевые задачи.

Взрывы Краснознаменск

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