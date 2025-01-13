13 января 2025, 09:16

Работник МЦД пострадал при пожаре на станции Ховрино

РИА «Новости»
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Ночью с 12 на 13 января на севере Москве произошел пожар на железнодорожных путях. Огонь охватил пост обогрева персонала РЖД, сообщил источник 360.ru.

Возгорание случилось в районе Западное Дегунино на станции Ховрино. Горело кирпичное здание, расположенное на полосе отвода железных дорог. Огонь охватил личные вещи и складируемое имущество на площади 10 квадратных метров.

Для тушения использовали пожарный поезд. Пострадал один человек - работник МЦД. Его госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Ранее пожар вспыхнул в промзоне на Рабочей улице в Химках. Загорелось помещение по производству и хранению пленки. Огонь распространился на площади 1200 квадратных метров. К тушению привлекли 81 сотрудника МЧС и 27 единиц техники. Обошлось без пострадавших, причины возгорания устанавливаются специалистами.

РЖД Пожары МЦД Москва
13 января 2025, 15:33
В центре Тулы загорелась поликлиника на площади 900 «квадратов»
РИА «Новости»
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В центре Тулы загорелась поликлиника. О возгорании РИА «Новости» рассказал источник в экстренных службах.

«Происходит горение на третьем этаже здания <…> поликлиники. Предварительно, возгорание началось в бытовом помещении», - уточнили в материале.

Раненых в помещении не было. Площадь пожара достигла 900 квадратных метров.

По данным Telegram-канала Shot, загорелся военный госпиталь, который относится к 39-му Отдельному медицинскому отряду ВДВ.

Корреспондент Myslo рассказал, что на месте работают по меньшей мере 7-8 пожарных расчетов, огнеборцы продолжают прибывать.

В Челябинске 13 января потушили возгорание на территории тракторного завода. В ликвидации огня, который распространился на площади 300 квадратных метров, участвовали 36 специалистов и девять единиц техники.

Пожары Больницы
13 января 2025, 12:17
Под Самарой голый пациент сбежал из больницы, откусил нос кассирше и умер
РИА «Новости»
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В Самарской области голый пациент сбежал из больницы, откусил нос кассирше супермаркета и умер. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным журналистов, в поселении Станция Клявлино мужчина бегал по улице и кричал, что всех обманывают. Потом забежал в магазин, учинил там погром и напал на одну из сотрудниц. Сначала ударил ее, а потом укусил. В итоге женщина лишилась кончика носа.

В этот момент в магазине оказался полицейский, зашедший за продуктами. Он помог задержать мужчину. Неадеквата отвезли обратно в больницу. Вскоре он скончался, точную причину смерти пока не установили.

Также журналисты выяснили, что за несколько часов до происшествия мужчина грел еду на плите и чуть не устроил пожар. Именно после этого бунтаря отвезли в больницу, из которой тот сбежал.

В местном МВД подтвердили факт нападения, добавив, что жизни продавца ничто не угрожает. Полиция начала проверку.

Ранее в Дагестане жених сбежал прямо перед свадьбой, отправился в лес и нанес себе увечья острым предметом. По предварительной информации, он был под наркотиками.

Больницы Магазины Мужчины
13 января 2025, 09:27
Автобус сбил женщину в Москве
РИА «Новости»
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Утром в понедельник, 13 января, автобус ЛиАЗ сбил женщину рядом со станцией метро «Строгино» в Москве. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.

ЧП произошло в районе дома 21 по Строгинскому бульвару, где женщина перебегала дорогу. Пострадавшая сейчас находится в машине скорой помощи.

На месте работают оперативные службы, информация о происшествии уточняется. Автобус ехал без пассажиров, разлива топлива не произошло.

Днем ранее в ДТП с грузовиком и легковушкой в Москве пострадали пять человек , в том числе беременная женщина и ребенок.

ДТП Женщины Автобусы Москва
13 января 2025, 08:19
На строителя в Москве упала плита с высоты около 20 метров
Freepik
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Строитель попал в ловушку в котловане в Тверском районе в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, когда пострадавший находился в котловане на глубине 15-20 метров, на него упала часть плиты. В результате случившегося ему пробило бедро арматурой. На место ЧП вызвали скорую помощь.

Мужчине перекусили арматурный стержень гидравлическими кусачками и зафиксировали рану повязками. Наверх подняли с помощью альпийского снаряжения. Из-за того, что строительные леса аварийные, скорой не сразу удалось выехать. В итоге путь эвакуации все-таки отыскали, пострадавшего уже госпитализировали.

Ранее источник 360.ru сообщил, что крановщик в московском районе Котловка потерял сознание. Он находился в кабине башенного крана на высоте более 30 метров.

Скорая помощь Мужчины Москва

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