В Новой Москве в строящемся жилом комплексе «Алхимово» рабочие с комфортом разместились в чужих квартирах. Их законные владельцы рассказали «360», как обнаружили, что кто-то облюбовал их жилье.

Она пояснила, что обратилась в управляющую компанию, но «что-то делать они не торопятся», так что пришлось менять все самим.

«Про рабочих они явно даже не заморачивались, на грязь при приемке особо внимания и не обратили, а грязно было абсолютно все», - посетовала Яна.

Еще одна женщина, купившая квартиру в этом доме перед Новым годом, в беседе с «360» пожаловалась на то, что ей по непонятным причинам до сих пор не дают ключи.

«Каждую неделю меняют дату. Вообще у других и шесть месяцев отсрочка, у меня пока четыре месяца», - добавила она.

Другая владелица жилья в новостройке отметила, что в одной из квартир «свет днем и ночью горит, белье на веревках сушится, даже окно не закрывают ничем».

«А так да, не живут, просто плов варят, стираются, моются, спят, а кто-то в это время за эту квартиру ипотеку исправно платит и мечтает, как заедет в свое новенькое жилье», - сыронизировала она.

Похожий случай был в Некрасовке. Там в пустующие квартиры незаконно поселились от 15 человек.

«Они нечаянно» Владелица одной из квартир Ирина сообщила, что они с мужем приобрели квартиру в рамках семейной ипотеки. Должны были заехать еще пять месяцев назад, но все это время в отделе заселения утверждали, что строительные работы еще не завершены. На днях супруг Ирины заехал лично выяснить, сколько еще придется ждать отделку. В квартире он увидел готовый ремонт, отделку - и рабочих, которые обосновались здесь с вещами. На полу лежали матрасы, на подоконниках - еда и различные бытовые предметы.

Мужчина снял нелегальных жильцов на видео и обратился в полицию. В итоге, по словам Ирины, мигрантов выгнали. Но на этом дело не кончилось.

«Подали досудебную претензию. Менеджер позвонил и попросил пояснить ситуацию. А что пояснять? Там жили люди», - возмутилась Ирина в беседе с «360».

Сотрудник попытался оправдать рабочих, пояснив, что «они нечаянно, где-то взяли ключи».

«Они (застройщики - прим. ред.) вообще никак не реагируют. Мы им говорили, что можно разобраться мирным путем. Они отказались и до сих пор врут», - пожаловалась Ирина.

Сейчас, по ее словам, в квартире осталось поставить кухню. Потом предстоит еще одна приемка.

«Они уже пятый день говорят, что там делают кухню, - на деле там пусто, ничего не делают, не хотят сотрудничать», - посетовала хозяйка квартиры.

«Свет горит, белье сушится» Оказалось, пострадали не только она и ее муж.

«Мне прислали много фото и видео, где все еще хуже, где рабочие жили много времени. Людям сдали квартиры в ужасном состоянии. У меня человек шесть-десять минимум, которые тоже ничего не доказали, тишина. Там просто ужас», - добавила Ирина.

В чате новостройки в соцсети, где она описала всю эту ситуацию, жильцы начали делиться своими историями.

«Своими глазами видели, что там живут. При приемке очень грязными были ванная, раковина, унитаз, обои. Нам лишь поменяли шланг у душа и сидушку унитаза, но не сразу, конечно же, и мы сами все мыли. Радость от приобретения квартиры сразу ушла, если честно. Сейчас стараемся все улучшить, но вечно что-то вылезает, например торчащий гвоздь, который пробил натяжной потолок», - рассказала «360» владелица одной из квартир Яна.