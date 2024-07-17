Работавший с нарушениями детский частный лагерь закрыли в Кировской области

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Лагерь работал в частном доме, причем контрольно-надзорные органы о его деятельности никто не уведомлял, также сведений о нем не было в региональном реестре организаций отдыха и оздоровления детей.

Работу лагеря выявили 12 июля. На место выехали министр молодежной политики Кировской области Георгий Барминов, сотрудники УМВД, СК и Роспотребнадзора. При проверке выяснилось, что лагерь организовал индивидуальный предприниматель.

«Налицо, помимо явного нарушения законодательства, [были] признаки предпринимательской деятельности, которые могли причинить вред здоровью детей и сотрудников», - подчеркнули в пресс-службе.

Работу лагеря незамедлительно прекратили, а материалы о ней направили в правоохранительные органы для принятия мер реагирования.

В пресс-службе правительства напомнили, что все организации, которые занимаются детским отдыхом, должны быть включены в реестр организаций отдыха и оздоровления детей.

Кроме того, таким организациям нужно пройти все необходимые подготовительные процедуры, включая проверки контрольно-надзорных органов.

Ранее стало известно об отравлении нескольких детей в частном детском лагере в регионе. По данным РИА «Новости» , одну девочку госпитализировали, а троих детей отпустили домой.

Об отравлении воспитанников одного из частных лагерей в беседе с 360.ru накануне сообщала жительница Кировской области. По словам женщины, ее дочери потребовалось лечь в больницу. За четыре дня состояние ребенка стабилизировали.