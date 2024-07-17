17 июля 2024, 09:59

Работавший с нарушениями детский частный лагерь закрыли в Кировской области

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Частный детский лагерь, нарушавший требования законодательства, закрыли в Оричевском районе Кировской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Лагерь работал в частном доме, причем контрольно-надзорные органы о его деятельности никто не уведомлял, также сведений о нем не было в региональном реестре организаций отдыха и оздоровления детей.

Работу лагеря выявили 12 июля. На место выехали министр молодежной политики Кировской области Георгий Барминов, сотрудники УМВД, СК и Роспотребнадзора. При проверке выяснилось, что лагерь организовал индивидуальный предприниматель.

«Налицо, помимо явного нарушения законодательства, [были] признаки предпринимательской деятельности, которые могли причинить вред здоровью детей и сотрудников», - подчеркнули в пресс-службе.

Работу лагеря незамедлительно прекратили, а материалы о ней направили в правоохранительные органы для принятия мер реагирования.

В пресс-службе правительства напомнили, что все организации, которые занимаются детским отдыхом, должны быть включены в реестр организаций отдыха и оздоровления детей.

Кроме того, таким организациям нужно пройти все необходимые подготовительные процедуры, включая проверки контрольно-надзорных органов.

Ранее стало известно об отравлении нескольких детей в частном детском лагере в регионе. По данным РИА «Новости» , одну девочку госпитализировали, а троих детей отпустили домой.

Об отравлении воспитанников одного из частных лагерей в беседе с 360.ru накануне сообщала жительница Кировской области. По словам женщины, ее дочери потребовалось лечь в больницу. За четыре дня состояние ребенка стабилизировали.

Детские лагеря
17 июля 2024, 11:20
Крушение самолета SSJ в районе Коломны связали с человеческим фактором
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Детали крушения самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в районе Коломны указывают на человеческий фактор. Об этом РИА «Новости» рассказал источник в авиаотрасли.

«На текущий момент обстоятельства указывают на человеческий фактор - есть вопросы к тому, кто и как осуществлял техническое обслуживание самолета перед последним вылетом», - подчеркнул собеседник агентства.

Он уточнил, что окончательное слово должны сказать компетентные органы.

Superjet 100 потерпел крушение в районе Коломны 12 июля. Известно о двух погибших пилотах и бортпроводнике. Их экспертиза ДНК может длиться не меньше месяца.

Как сообщал ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах, самолет не совершал облет после проведенного ремонта. Его должны были провести по регламенту после глубокого технического обслуживания на предприятии.

Коломна Самолет SSJ-100 Самолеты Крушение самолета под Коломной
17 июля 2024, 09:43
Электроснабжение на юге России восстановили
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Специалисты министерства энергетики восстановили электроснабжение потребителей на юге России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Напряжение подали всем потребителям благодаря слаженным действиям энергетиков», - отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что Минэнерго продолжит отслеживать в оперативном порядке ситуацию с энергоснабжением регионов, в которых зафиксировали аномально высокие температуры.

Ранее в Ставропольском крае власти ввели график временного отключения электроэнергии. Эти меры начали работу в Пятигорске и четырех поселках в его округе для ликвидации перегруза в электрических сетях высокого напряжения.

Кроме того, из-за аномальной жары веерные ограничения электроэнергии вводили в Крыму. Советник главы региона по информационной политике Олег Крючков отмечал, что это необходимо для сохранения целостности энергосистемы республики.

Крым Россия
17 июля 2024, 08:24
В детском лагере в Кировской области отравились четверо школьников
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Четверо детей отравились в лагере в Кировской области, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его данным, воспитанники обратились за медпомощью с признаками кишечной инфекции.

По имеющейся информации, троих детей отпустили домой, но одной девочке потребовалась госпитализация, уточнил источник.

В региональном СУ СК агентству заявили о начале проверке по факту случившегося. Следователи выясняют все обстоятельства отравления детей.

Также проверочные мероприятия начала областная прокуратура. В надзорном ведомстве подчеркнули, что в медучреждение с жалобами на недомогание обращались несколько воспитанников лагеря. Им оказали помощь. Сейчас сведений о том, что их здоровью что-то угрожает, нет, добавили собеседники РИА «Новости».

Накануне жительница Кировской области в комментарии 360.ru сообщила о сильном отравлении своей дочери в детском загородном лагере в деревне Сауничи. По словам женщины, через два дня после начала смены школьница попала в больницу.

«У нее была высокая температура, рвота, диарея. Когда я пришла в лагерь, то увидела на стенах, лестницах и перилах множественные следы рвотных масс. Дети не спали и плакали», - поделилась она.

За четыре дня госпитализации состояние девочки смогли стабилизировать.

Еда СК РФ Школьники Детские лагеря
17 июля 2024, 05:03
Разбившийся в Подмосковье SSJ-100 не совершил обязательный облет после ремонта
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), потерпевший крушение в Подмосковье, не совершал облет после проведенного ремонта. Об этом ТАСС сообщили в авиационных кругах.

«По предварительным данным, самолет не совершил облет, который должен по регламенту выполняться после глубокого технического обслуживания на заводе», - сказал собеседник агентства.

В реестре воздушных судов и других открытых источниках имеется информация, что предпоследний полет Superjet 100 выполнил 3 мая этого года. Важно, что контрольный облет после ремонта совершает экипаж специально подготовленных летчиков-испытателей, способных заметить технические проблемы, которые нужно устранить.

Штатный экипаж не всегда может вовремя их выявить. Просто их к такому не готовят.

Кроме того, регламент безопасности требует совершения обязательного облета после техобслуживания, причем его иногда совмещают с перегонкой самолета на другой аэродром.

Superjet 100 рухнул в районе городского округа Коломна 12 июля, погибли два милота и бортпроводник.

Экспертиза ДНК погибших может продлиться не меньше месяца.

Авиация Самолет SSJ-100 Авиакатастрофы Самолеты

Новости по теме