Работа техники у завалов в Crocus City Hall попала на видео

Читайте нас в:

Грузовики по очереди подъезжают к месту завалов и вывозят остатки мусора с территории. О том, что на место пожара в Crocus City Hall прибыла тяжелая техника для разборки поврежденных сооружений и расчистки завалов, сообщали в пресс-службе МЧС России.

«Продолжается разбор конструкций с применением тяжелой техники для обеспечения доступа спасателей внутри здания», - передавали в министерстве.

Спасательную операцию на месте теракта завершили , а поисковая еще продолжается.

Теракт в Crocus City Hall произошел вечером 22 марта: вооруженные боевики ворвались в концертный зал, расстреляли людей и разбросали зажигательные шашки. Погибли 133 человека, в том числе дети. Число пострадавших выросло до 152. В России 24 марта объявили днем общенационального траура.