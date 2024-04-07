«Работа отлажена». Спасатели эвакуировали собаку из затопленного дома в Орске

На кадрах видно, что специалисты прибыли во двор на лодке.

«Это работа спасателей, которые приезжают по вызову, чтобы эвакуировать животных. Заявку оставили по этому адресу, чтобы забрать собаку, не оставить ее в бедствии. Приехали и будут сейчас эвакуировать собаку. В Орске работа отлажена, так что звоните, сообщайте компетентным людям», - сказал автор ролика.

По состоянию на 7 апреля, уровень воды в реке Урал у Оренбурга вырос еще на 28 сантиметров. Оперативные службы работают круглосуточно.

В Оренбургской области ввели режим чрезвычайной ситуации федерального значения. Глава МЧС Александр Куренков поручил направить в зону бедствия дополнительные группы спасателей для ликвидации последствий паводка.