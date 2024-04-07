07 апреля 2024, 14:11

«Работа отлажена». Спасатели эвакуировали собаку из затопленного дома в Орске

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В Орске спасатели эвакуировали собаку из затопленного дома. В распоряжении «360» появилось видео с места событий.

На кадрах видно, что специалисты прибыли во двор на лодке.

«Это работа спасателей, которые приезжают по вызову, чтобы эвакуировать животных. Заявку оставили по этому адресу, чтобы забрать собаку, не оставить ее в бедствии. Приехали и будут сейчас эвакуировать собаку. В Орске работа отлажена, так что звоните, сообщайте компетентным людям», - сказал автор ролика.

По состоянию на 7 апреля, уровень воды в реке Урал у Оренбурга вырос еще на 28 сантиметров. Оперативные службы работают круглосуточно.

В Оренбургской области ввели режим чрезвычайной ситуации федерального значения. Глава МЧС Александр Куренков поручил направить в зону бедствия дополнительные группы спасателей для ликвидации последствий паводка.

Спасатели Видео Собаки Работа Животные Наводнение в Оренбургской области
07 апреля 2024, 15:48
Дома по крышу в воде. Как сейчас выглядит дамба после прорыва в Орске
РИА «Новости»
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Вода в Орске, где прорвало дамбу, продолжает прибывать. Улицы в Старом городе затоплены, домов уже практически не видно. В распоряжении «360» оказалась запись, на которой видно, как выглядит сейчас затопленный район.

«Дамба сейчас», - прокомментировал очевидец видео.

Также жители сняли школу и протестантскую церковь «Благая весть» на улице Цвиллинга в Старом городе, который уходит под воду.

Частично затоплен уже и Новый город. Вода на улице Станиславского поднялась по колено, сообщили «360» очевидцы.

Ситуация в Орске из-за мощного паводка критическая , людей продолжают эвакуировать. Наводнение стало неожиданностью для жителей города, и многие уезжали из затопленных мест в срочном порядке, оставляя в домах документы и важные вещи.


Наводнения Школы Паводки Видео Наводнение в Оренбургской области
07 апреля 2024, 15:33
Минздрав рассказал о состоянии попавших в больницу жителей Орска
РИА «Новости»
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Почти 100 жителей Орска обратились за помощью в медучреждения из-за паводков. Об этом ТАСС заявил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

Большей части жителей врачи оказали медпомощь амбулаторно. В больницах сейчас находятся девять пострадавших, в том числе трое детей. Их жизням ничего не угрожает.

«За медицинской помощью в связи ситуацией в Орске обратились 99 человек, в том числе 18 детей», - указал Кузнецов.

Ранее жительница Орска Алена рассказала, что людей из затопленных домов перевозят в пункты временного размещения. По ее словам, поток эвакуированных растет. Горожане распределяют между собой обязанности, а волонтеры приносят в ПВР продукты и другую гуманитарную помощь.

Женщина добавила, что уровень воды продолжает подниматься, и жители города испытывают из-за этого чувство страха и неопределенности. Волонтеры подвозят питьевую воду в затопленные районы, где еще оставались жители.

Дети Здравоохранение Больницы Минздрав Наводнение в Оренбургской области
07 апреля 2024, 15:05
Режим воздушной опасности ввели в Липецкой области
РИА «Новости»
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Режим воздушной опасности ввели на территории Липецкой области. Губернатор Игорь Артамонов написал в своем Telegram-канале, что все силы и средства находятся в повышенной готовности.

Режим воздушной опасности ввели на территории Липецкой области. Губернатор Игорь Артамонов написал в своем Telegram-канале , что все силы и средства находятся в повышенной готовности.

«Соблюдайте спокойствие и не поддавайтесь панике. Сигнал носит информационный характер», - обратился Артамонов к жителям.

Губернатор напомнил, что режим воздушной опасности не влияет на нормальную жизнедеятельность региона. За оперативной информацией Артамонов посоветовал следить в официальных каналах правительства и МЧС.

МЧС РФ Россия
07 апреля 2024, 15:02
«Аэрофлот» опроверг новость о развороте самолета по пути в Орск
Unsplash
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Рейс Su-1060, направлявшийся из Москвы в Орск, якобы развернули в небе и направили в сторону Тольятти. Информацию опровергли в пресс-службе «Аэрофлота».

В авиакомпании уточнили, что данные о том, что самолет развернулся на Тольятти, не соответствует действительности.

«Рейс выполнен по штатному маршруту и с посадкой в аэропорту назначения в соответствии с расписанием», - сообщили в «Аэрофлоте».

Ситуация в Орске критическая из-за мощного паводка. Подтоплены более 4,5 тысячи жилых домов, людей эвакуировали. К работам на месте чрезвычайной ситуации привлекли специалистов из Подмосковья, Пермского края, Кировской области. Ранее в распоряжении «360» оказались кадры с затопленными улицами на подступах к Новому городу.

Аэрофлот Самолеты Авиакомпании Наводнение в Оренбургской области

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