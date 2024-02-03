Рабочий упал в шахту с высоты 10 этажа на стройке в Москве

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По информации ведомства, ЧП произошло во время обслуживания консоли строительного подъемника. Из-за нарушения требований охраны труда мужчина 2001 года упал с высоты 10-го этажа.

Пострадавшего в тяжелом состоянии отвезли в одну из городских больниц. Симоновский межрайонный следственный отдел по факту ЧП начал проверку, на место выехали сотрудники Следственного комитета.

В Новой Москве рабочий рухнул в шахту лифта строящейся многоэтажки с высоты 17-го этажа, сообщал «360». Местные жители рассказали, что он не подавал признаков жизни.

В январе после обрушения металлических конструкций на стройке на Ленинградском шоссе в Москве погиб работник.