07 апреля 2024, 14:33

Рабочий умер при строительстве ветки метро в Петербурге

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Сотрудник субподрядной организации умер при строительстве метро в Санкт-Петербурге. Информацию «Фонтанке» подтвердили в «Метрострое Северной столицы».

ЧП случилось в Кировском районе днем 6 апреля. Смерть рабочего произошла в шахте. В экстренные службы о случившемся сообщил бригадир.

Шахта в Кировском районе - составная часть коричневой линии метро. В «Метрострое» отметили, что обстоятельства гибели рабочего уточняются, и выразили соболезнования его родным.

«Компания окажет всестороннее содействие в этом, организует внеплановые проверки на всех объектах, - пообещали в пресс-службе.

Правоохранительные органы о проверках по факту происшествия пока не сообщали.

Ранее, 3 апреля, стало известно о смерти 23-летнего строителя , упавшего в шахту лифта в строящемся жилом доме в Москве на Фестивальной улице. Подробности ЧП не сообщались.

Строительство Работа Метро
07 апреля 2024, 15:48
Дома по крышу в воде. Как сейчас выглядит дамба после прорыва в Орске
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Вода в Орске, где прорвало дамбу, продолжает прибывать. Улицы в Старом городе затоплены, домов уже практически не видно. В распоряжении «360» оказалась запись, на которой видно, как выглядит сейчас затопленный район.

«Дамба сейчас», - прокомментировал очевидец видео.

Также жители сняли школу и протестантскую церковь «Благая весть» на улице Цвиллинга в Старом городе, который уходит под воду.

Частично затоплен уже и Новый город. Вода на улице Станиславского поднялась по колено, сообщили «360» очевидцы.

Ситуация в Орске из-за мощного паводка критическая , людей продолжают эвакуировать. Наводнение стало неожиданностью для жителей города, и многие уезжали из затопленных мест в срочном порядке, оставляя в домах документы и важные вещи.


Наводнения Школы Паводки Видео Наводнение в Оренбургской области
07 апреля 2024, 15:33
Минздрав рассказал о состоянии попавших в больницу жителей Орска
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Почти 100 жителей Орска обратились за помощью в медучреждения из-за паводков. Об этом ТАСС заявил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

Большей части жителей врачи оказали медпомощь амбулаторно. В больницах сейчас находятся девять пострадавших, в том числе трое детей. Их жизням ничего не угрожает.

«За медицинской помощью в связи ситуацией в Орске обратились 99 человек, в том числе 18 детей», - указал Кузнецов.

Ранее жительница Орска Алена рассказала, что людей из затопленных домов перевозят в пункты временного размещения. По ее словам, поток эвакуированных растет. Горожане распределяют между собой обязанности, а волонтеры приносят в ПВР продукты и другую гуманитарную помощь.

Женщина добавила, что уровень воды продолжает подниматься, и жители города испытывают из-за этого чувство страха и неопределенности. Волонтеры подвозят питьевую воду в затопленные районы, где еще оставались жители.

Дети Здравоохранение Больницы Минздрав Наводнение в Оренбургской области
07 апреля 2024, 15:05
Режим воздушной опасности ввели в Липецкой области
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Режим воздушной опасности ввели на территории Липецкой области. Губернатор Игорь Артамонов написал в своем Telegram-канале, что все силы и средства находятся в повышенной готовности.

Режим воздушной опасности ввели на территории Липецкой области. Губернатор Игорь Артамонов написал в своем Telegram-канале , что все силы и средства находятся в повышенной готовности.

«Соблюдайте спокойствие и не поддавайтесь панике. Сигнал носит информационный характер», - обратился Артамонов к жителям.

Губернатор напомнил, что режим воздушной опасности не влияет на нормальную жизнедеятельность региона. За оперативной информацией Артамонов посоветовал следить в официальных каналах правительства и МЧС.

МЧС РФ Россия
07 апреля 2024, 15:02
«Аэрофлот» опроверг новость о развороте самолета по пути в Орск
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Рейс Su-1060, направлявшийся из Москвы в Орск, якобы развернули в небе и направили в сторону Тольятти. Информацию опровергли в пресс-службе «Аэрофлота».

В авиакомпании уточнили, что данные о том, что самолет развернулся на Тольятти, не соответствует действительности.

«Рейс выполнен по штатному маршруту и с посадкой в аэропорту назначения в соответствии с расписанием», - сообщили в «Аэрофлоте».

Ситуация в Орске критическая из-за мощного паводка. Подтоплены более 4,5 тысячи жилых домов, людей эвакуировали. К работам на месте чрезвычайной ситуации привлекли специалистов из Подмосковья, Пермского края, Кировской области. Ранее в распоряжении «360» оказались кадры с затопленными улицами на подступах к Новому городу.

Аэрофлот Самолеты Авиакомпании Наводнение в Оренбургской области

Новости по теме