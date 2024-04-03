03 апреля 2024, 10:50

Рабочий умер после падения в шахту лифта в строящемся доме в Москве

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Мужчина упал в шахту лифта в строящемся жилом доме на Фестивальной улице в Москве. В результате падения с высоты 23-летний строитель погиб. Об этом сообщил источник «360».

Точная высота падения и подробности происшествия пока неизвестны. Медицинские службы и спасатели получили сообщение, что молодой человек провалился в шахту и находился там без сознания. Сотрудники скорой помощи при прибытии на место происшествия констатировали смерть мужчины.

Ранее в шахту лифта в частном хосписе в Иванове упала пожилая женщина. Пенсионерка выпала с третьего этажа и приземлилась на кабину. Во время спасательной операции пострадавшая находилась в сознании и могла говорить.

Экстренные службы вытащили женщину из шахты и передали ее медикам. Скорая помощь доставила ее в местную больницу. Прокуратура Ивановской области опросила постояльцев хосписа и начала проводить проверку.

Шахты Коммунальные аварии Москва
03 апреля 2024, 11:46
Восемь детей стали сиротами после теракта в Подмосковье
Global Look Press
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После теракта в «Крокус Сити Холле» восемь детей стали круглыми сиротами, сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. Ее слова привело РИА «Новости».

Омбудсмен добавила, что родственники оформляют опеку над этими детьми.

Стало также известно, что в результате теракта погибли шесть детей (ранее была информация о пяти). Пострадали еще семь: двоих лечат дома, остальные в больнице. Среди тех несовершеннолетних, которые остаются в медучреждении , двое находятся в тяжелом состоянии, состояние троих оценивается как среднетяжелое.

Секретарь Совбеза Николай Патрушев заявил, что к трагедии могут быть причастны спецслужбы Украины. Он добавил, что киевский режим полностью контролируют США. Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что при необходимости РФ направит Украине отдельную ноту по теракту.

В результате террористического акта в «Крокусе» 22 марта погибли 144 человека, еще более 550 пострадали.

Дети Сироты Теракт в «Крокусе»
03 апреля 2024, 11:46
Возможного виновника схода поезда с рельсов задержали в Калининградской области
Пресс-служба Следственного комитета
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Правоохранители задержали подозреваемого по делу о сходе поезда с рельсов в Калининградской области. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Накануне около 08:21 поезд, следовавший из Советска в Калининград, наехал на газовый баллон, из-за чего колеса первого вагона сошли с путей. Баллон разгерметизировался, из него вышел газ. Из поезда эвакуировали 207 пассажиров, никто не пострадал. Около 13:30 путь восстановили, а на перегоне возобновили движение.

Позднее правоохранители вычислили и задержали вероятного виновника ЧП. Им стал 20-летний житель поселка Константиновка.

По данным Shot, на допросе парень сказал, что якобы положил пустой баллон из-под газа между рельсов. По словам фигуранта, он хотел остановить поезд, чтобы люди опоздали на работу, поскольку сам нигде не трудоустроен. Подозреваемый уверял, что не думал о возможных последствиях.

Словам парня не поверили, проверяется версия о курировании его действий украинскими агентами через соцсети. Против фигуранта возбудили уголовное дело по статье о терроризме, подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее в Красноярском крае с рельсов сошли три вагона грузового поезда. В один из них врезался пассажирский состав.

Терроризм Преступления Поезда Калининград
03 апреля 2024, 11:19
Следы теракта в «Крокусе» привели к украинским спецслужбам — Патрушев
Global Look Press
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Украинские спецслужбы могли быть причастны к теракту в «Крокусе». Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, сообщило РИА «Новости».

«Но всем хорошо известно, что киевский режим не является самостоятельным и полностью контролируется США», - заявил Патрушев.

Секретарь Совбеза также прокомментировал предполагаемое участие ИГ* в теракте. Он отметил - надо учитывать, что эту и другие террористические организации создали США.

Вечером 22 марта группа вооруженных боевиков ворвалась в «Крокус Сити Холл» перед концертом «Пикника». Преступники расстреливали людей и повсюду разбрасывали зажигательные шашки из-за чего вспыхнул пожар. Жертвами теракта стали 144 человек, в том числе шесть детей. Пострадали свыше 550 россиян.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко пообещала, что все виновники теракта в «Крокусе» понесут максимально суровое наказание. Она выразила соболезнования родным погибших и напомнила, что государство делает все для оказания помощи семьям жертв и пострадавшим.

*ИГ («Исламское государство») - запрещенная в России террористическая группировка.

Россия Теракт в «Крокусе»
03 апреля 2024, 11:18
Гранату для РПГ нашли на парковке спецтехники в Москве
Телеканал «360»
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Экстренные службы оцепили парковку грузовой техники у стройплощадки в московском районе Отрадное из-за информации о взрывоопасном предмете. Об этом сообщил источник «360».

На место прибыла полиция и кинологи. Предмет похож на снаряд для ручного противотанкового гранатомета.

Сообщение поступило в экстренные службы в 8:36. Согласно полученным данным, длина снаряда составляет примерно 40 сантиметров, а его диаметр достигает около 130-140 сантиметров.

Ранее похожий на боеприпас предмет столичные прохожие нашли на улице Летчика Спирина. Москвичи вызвали МЧС и сотрудников полиции.

По информации Telegram-канала Shot , снаряд напоминал гранату РГД. Полиция перекрыла улицу и оцепила место происшествия. Похожий на гранату предмет обследовали саперы.

Полиция Москва

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