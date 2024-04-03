Рабочий умер после падения в шахту лифта в строящемся доме в Москве

Точная высота падения и подробности происшествия пока неизвестны. Медицинские службы и спасатели получили сообщение, что молодой человек провалился в шахту и находился там без сознания. Сотрудники скорой помощи при прибытии на место происшествия констатировали смерть мужчины.

Ранее в шахту лифта в частном хосписе в Иванове упала пожилая женщина. Пенсионерка выпала с третьего этажа и приземлилась на кабину. Во время спасательной операции пострадавшая находилась в сознании и могла говорить.

Экстренные службы вытащили женщину из шахты и передали ее медикам. Скорая помощь доставила ее в местную больницу. Прокуратура Ивановской области опросила постояльцев хосписа и начала проводить проверку.