Рабочий скончался, упав в шахту лифта с 9-го этажа на стройке в Новой Москве

Жители Тибета продолжают ощущать последствия мощного землетрясения. Удар стихии накануне унес жизни 126 человек, сообщило «Синьхуа».

В общей сложности местные власти зафиксировали 646 повторных толчков. По словам главы регионального управления по чрезвычайным ситуациям Хун Ли, сильнейший из них имел магнитуду 4,4 и находился на расстоянии около 18 километров от эпицентра землетрясения.

В районы, пострадавшие от удара стихии, направили крупную партию гуманитарной помощи. Власти передали пострадавшим палатки, кровати и теплые одеяла. Королевское общество спасателей Канады выслало в регион 50 своих специалистов.

Землетрясение произошло в одном из высокогорных районов Тибета во вторник, 7 января. Погибли 126 человек , еще 188 человек пострадали. В регионе обрушилось множество зданий. Толчки ощущались также в столице Непала Катманду и в некоторых регионах Индии.