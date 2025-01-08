Рабочий скончался, упав в шахту лифта с 9-го этажа на стройке в Новой Москве
ЧП произошло в поселении Сосенское в Новой Москве. Рабочий упал в шахту лифта в строящемся доме. Об этом сообщил источник 360.ru.
Рабочий упал в шахту лифта с высоты девятого этажа, уточнил источник. Мужчина не подавал признаков жизни.
Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили, что рабочий скончался. В поселение выехала скорая помощь и полиция.
Ранее упавший с 11-го этажа монтажник скончался.
Рабочий сорвался в вентиляционную шахту на стройке на севере Москвы.
В конце ноября работник, упавший в шахту лифта, выжил. Один из работников центра по продаже шин в Электроуглях провалился в техническое помещение лифта. Мужчина пролетел два этажа и упал на уложенные внизу поддоны.