Рабочий речного порта погиб из-за упавшего в Самаре крана

В связи со смертью мужчины возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ. По данным следствия, кран упал на территории порта днем 20 февраля.

«В результате допущенных нарушений правил безопасности при ведении работ погиб работник 1964 года рождения», - указали в пресс-службе.

Ранее в Екатеринбурге бетонная опора, которую держал подъемный кран , рухнула на автомобильную дорогу. В Сети появилось видео с ЧП. На кадрах видно, что опора держалась на тросах, которые порвались. В момент ее падения водитель подъемника выбежал из кабины. На проезжей части, куда обрушилась бетонная конструкция, находились машины.