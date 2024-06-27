27 июня 2024, 00:29

Рабочий разбился насмерть на стройке в Москве

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Рабочий субподрядной организации упал с высоты на строительном объекте в Огородном проезде. Об этом сообщил Telegram-канал московской прокуратуры.

По данным правоохранителей, мужчина получил несовместимые с жизнью травмы и скончался.

«Останкинская межрайонная прокуратура координирует работу правоохранительных органов, а также контролирует установление всех обстоятельств произошедшего», - заявили в публикации прокуратуры.

Похожее происшествие случилось в апреле. Московский рабочий упал с высоты на объекте, расположенном на улице Нижние Мневники. Как отметили в столичной прокуратуре, он скончался на месте.

Еще один рабочий в Москве на стройке упал в котлован глубиной 10 метров. По неуточненным данным, он потерял сознание после падения.

Работа Мужчины Москва
27 июня 2024, 00:57
«Были судороги». Отравившиеся в курском баре «Суши кинг» рассказали о случившемся
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Тринадцать жителей Курска получили острую кишечную инфекцию после посещения одного из общепитов города. Массовое отравление спровоцировал бар «Суши кинг». Пострадавшие пожаловались на высокую температуру, боли в животе, диарею, а также обмороки и судороги. Подробностями протекания болезни некоторые из посетителей поделились в беседе с 360.ru.

Судороги и обморок По словам пострадавшей Натальи, после трапезы в заведении у нее заболел живот. Это произошло не сразу, первые симптомы проявились ночью.

«У меня была температура, сначала она была небольшая <…> 37 - она поднималась. Озноб начался. <…> Потом началась тошнота, рвота», - рассказала Наталья.

Когда температура поднялась до 38,5, она позвонила в больницу. Однако от госпитализации решила отказаться - понадеялась на таблетки. Одно из лекарств немного облегчило состояние, но тошнота никуда не ушла. Через некоторое время самочувствие резко ухудшилось.

«Пошла в туалет. Выхожу, чувствую, что мне плохо, говорю об этом маме. Как она мне сказала, дальше я упала в обморок и у меня были судороги. Ну, а дальше уже мама скорую вызвала, меня забрали», - поделилась собеседница.

Врачи диагностировали Наталье острое кишечное отравление. Сейчас она до сих пор в больнице, врачи занимаются лечением пациентки. В будущем женщина намерена обратиться в правоохранительные органы из-за сложившейся ситуации.

«Чувствовала себя очень плохо» Похожие симптомы были и у пострадавшего Николая. Он пожаловался на высокую температуру, острую боль в животе и диарею. В «Суши кинг» мужчина заказал угорь в сливочном соусе.

Также из-за трапезы отравилась жена Николая, но она отказалась от госпитализации. До происшествия пара постоянно заказывала блюда в этом заведении и не сталкивалась с проблемами. Пострадавший, как и Наталья, тоже собирается обратиться в соответствующие органы из-за случившегося.

Другая отравившаяся - Елена - тоже рассказала 360.ru о своем негативном опыте. Она купила роллы в «Суши кинг», а на следующий день почувствовала недомогание.

«Я лечилась обычными таблетками <…> Потом что-то пошло не так, вызвала скорую и легла в больницу. Тут меня хорошо лечат. В первые два дня плохо себя чувствовала очень, обезвоживание было большое, сильное отравление», - поделилась Елена.

О происшествии в «Суши кинг» стало известно 26 июня. По последним данным, там отравились 13 человек. В ресторане использовали несертифицированное филе цыпленка. Владелец заведения ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей из-за подобных нарушений. По информации Россельхознадзора, специалисты нашли в филе курицы сальмонеллу.

Еда Больницы Врачи Женщины Мужчины Продукты Рестораны
27 июня 2024, 00:38
Появилось видео, как спасатели вытаскивают пассажиров из сошедшего с рельсов поезда в Коми
РИА «Новости»
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Сотрудники МЧС прибыли на место схода с рельсов вагонов поезда, следовавшего по маршруту Воркута — Новороссийск. Видео с их работой по оказанию помощи пострадавшим пассажирам опубликовала пресс-служба министерства.

Сотрудники МЧС прибыли на место схода с рельсов вагонов поезда, следовавшего по маршруту Воркута - Новороссийск. Видео с их работой по оказанию помощи пострадавшим пассажирам опубликовала пресс-служба министерства.

На кадрах видно, как спасатели помогают людям покинуть вагоны и передают их врачам скорой помощи.

МЧС России по Республике Коми организовало работу горячей линии. Ее телефон: 8 (82-12) 29-99-99. Также узнать о задержках поездов, вызванных ЧП, можно по горячей линии РЖД: 8 (800) 775-0000 Глава республики Владимир Уйба ранее сообщил, что в результате происшествия пострадали 20 человек. Состояние троих пациентов медики оценили как тяжелое.

Спасатели МЧС РФ Видео Поезда Сход с рельсов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск
26 июня 2024, 23:48
Пассажирка упавшего с парковки BMW за два часа до гибели спросила подписчиков о смерти
Pxhere
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Женщина, погибшая в салоне рухнувшего с краснодарской парковки BMW, за два часа до гибели задала подписчикам вопрос о смерти. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Что вы сделаете в последний день жизни?» - написала она.

Женщина попросила пользователей поделиться списком «предсмертных» дел и желаний. Она также поинтересовалась, что подписчики чувствовали при выполнении этого задания. При этом женщина призвала «не грустить», а сфокусироваться на вещах, которые приносят удовольствие в жизни.

ЧП произошло днем 25 июня. Автомобиль вылетел на проезжую часть с третьего этажа паркинга. Водитель и двое пассажиров погибли на месте от полученных травм.

После вскрытия специалисты выяснили, что погибшая пассажирка ждала ребенка.

Законный супруг узнал о случившемся из новостей.

Краснодар Женщины Водители BMW
26 июня 2024, 22:54
Медики вылетели на вертолетах в Инту для оказания помощи пострадавшим при крушении поезда
РИА «Новости»
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В Инту вылетели вертолеты с медицинскими бригадами для помощи пострадавшим в аварии пассажирского поезда и их возможной эвакуации. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

По данным РЖД, четверых пострадавших доставили в Инту на восстановительном поезде, отметили авторы сообщения. Среди них один ребенок. Кроме того, с просьбой об оказании медицинской помощи обратились 46 человек.

Власти Коми ранее сообщили, что в результате схода поезда с рельсов на перегоне Инта-1 - Угольный Северной железной дороги пострадали 20 человек. Получивших повреждения пассажиров доставят в центральную районную больницу.

Вертолеты Здравоохранение Больницы Поезда Сход с рельсов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск

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