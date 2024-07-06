06 июля 2024, 14:58

Рабочий погиб в канализационном коллекторе Челябинска

РИА «Новости»
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Провалившийся в канализационный коллектор на строящейся набережной Челябинска рабочий погиб. Об этом со ссылкой на областной главк МЧС сообщило издание 74.ru. В ведомстве заявили, что тело мужчины до сих пор не достали.

Свидетели происшествия в беседе с журналистами отметили, что спасатели и медики прибыли на место с опозданием.

По словам собеседников, рабочего в трубу унес огромный напор воды. Коллеги провалившегося в яму мужчины только через несколько минут остановили работу насосной станции.

«Стали звонить в МЧС - дозвониться невозможно. Трубку сбрасывают, потом перезванивают и снова сбрасывают. Кое-как дозвонились, начали объяснять, что произошло», - рассказала свидетельница происшествия.

По ее словам, медицинская бригада приехала через 15 минут. Спасатели появились еще позже. О том, что рабочий умер, заявили его коллеги, которые спустились в коллектор и попросили о помощи в поднятии трупа.

В пресс-службе областного главка МЧС заявили, что на месте продолжается откачка воды силами пожарно-спасательного гарнизона. В региональном главке СК сообщили, что проверяют все обстоятельства происшествия.

В середине марта от взрыва газа в канализации погибли двое сотрудников коммунальных служб Хасавюрта. В республиканском главке СК заявили, что сдетонировала ацетиленовая газовоздушная смесь, которая скопилась в трубе. В ведомстве добавили, что погибшие работали с нарушением техники безопасности.

Спасатели МЧС РФ Челябинск
06 июля 2024, 13:47
Почти 60 человек отравились едой в Бурятии
РИА «Новости»
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Число пострадавших в результате отравления едой в бурятском городе Гусиноозерск увеличилось до 56. Об этом в Telegram-канале сообщила министр здравоохранения региона Евгения Лудупова.

«Пострадавших в тяжелом состоянии нет. За медицинской помощью обратились 56 человек, из них 36 детей, госпитализировано 18 человек, из них 13 детей. Состояние госпитализированных - средней степени тяжести. Предварительно, у пострадавших диагностирован острый гастроэнтерит не уточненной этиологии. Ждем подтверждения анализов, - написала она Ранее в субботу региональный главк СК России приводил данные о 44 пострадавших.

В связи с ЧП Следком начал доследственную проверку. Правоохранители выявляют источник заражения и устанавливают полную картинку происшествия.

«Проводят опрос работников организации, изъяли образцы для сравнительного исследования, проходит осмотр столовой. Контролирующие организации временно приостановили деятельность компании», - добавили в пресс-службе.

В мае неизвестное вещество стало причиной смертельного отравления пяти астраханцев. СК по факту гибели завел уголовное дело.

Еда Следственный комитет России Бурятия
06 июля 2024, 13:04
Задержавшийся в Шереметьеве самолет вылетел в Красноярск
РИА «Новости»
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Самолет рейса SU1484 вылетел из московского аэропорта Шереметьево после задержки. Об этом 360.ru рассказали в пресс-службе перевозчика.

«В настоящее время закончилась посадка пассажиров. В ближайшее время самолет вылетит в пункт назначения. На время ожидания вылета пассажирам предоставлялись напитки и питание», - заявили в пресс-службе.

По онлайн-табло можно увидеть, что самолет уже покинул терминал Шереметьево. В «Аэрофлоте» добавили, что рейс задержали в связи со сложными погодными условиями. Изначально вылет планировался на 00:05 по московскому времени в субботу, но его перенесли.

Ранее 360.ru сообщил, что десятки пассажиров прождали на борту отправки рейса более 9,5 часа. Среди них - семьи с четырьмя грудными детьми, военные. Воду начали раздавать только после прибытия полицейских. Их вызвали, потому что люди отказывались покидать самолет.

Аэрофлот Самолеты Аэропорт Шереметьево
06 июля 2024, 02:44
Белый медведь запугал село в Якутии
Freepik
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Белый медведь пришел в село Усть-Оленек в Булунском улусе Якутии. Животное вот уже 10 дней бродит по населенному пункту в поисках пищи, сообщил Telegram-канал Mash.

Жители села напуганы и стараются не покидать своих домов. Отмечается, что медведь не боится собак, квадрокоптеров и громких звуков.

«Мишка флексит по мусоркам в деревне, полям и пляжу в поисках вкусностей», - уточнил канал.

В связи с тем, что белый медведь занесен в Красную книгу, то местные охотники ничего не могут предпринять. Ведь для отлова зверя нужна помощь профессионалов, чтобы не причинить ему вред.

Администрация села Усть-Оленек обратилась в инспекцию государственного экологического надзора с просьбой отловить дикое животное, сообщило издание SakhaLife.

Местные власти попросили принять срочные меры, так как жители села оказались беззащитны перед опасным хищником. Здесь живут семьи с детьми, пенсионеры и работники полярной станции.

Ранее в Калужской области медведь насмерть загрыз мужчину в деревне Леоново. Хищник напал на пенсионера, когда тот вышел на прогулку с собаками рядом со своим домом.

Медведи Якутия Животные
06 июля 2024, 00:33
Поезда встали посреди путей на Павелецком направлении МЖД из-за упавших деревьев
Freepik
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На Павелецком направлении Московской железной дороги произошел сбой, из-за которого остановилось движение электричек. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Очевидцы рассказали, что составы стояли больше часа. Некоторые запертые в вагонах пассажиры пытались выбраться самостоятельно.

В пресс-службе МЖД рассказали РИА «Новости» , что движение поездов на участке Белые Столбы - Барыбино восстановили в 22.30 по московскому времени. В компании уточнили, что сбой был связан с тем, что из-за прохождения грозового фронта на железнодорожные пути упали деревья.

«МЖД приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и принимает все необходимые меры для сокращения опоздания задержанных поездов», - заключили в пресс-службе.

Ураган, накрывший столицу 5 июля, разнес станцию «Электрозаводская» в московском метро. Обрушилась крыша, обломки которой раскидало по платформе и железнодорожным путям.

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