Рабочий погиб, упав в дробильную машину в Мытищах

Мытищинская городская прокуратура начала проверку по поручению прокуратуры Подмосковья. Специалисты выяснят, как на предприятии соблюдали законодательные требования по охране труда и технике безопасности. По итогам проверки надзорный орган примет меры.

Ранее на северо-востоке Москвы погиб рабочий , на которого рухнула бетонная потолочная плита. ЧП случилось во время реконструкции здания магазина, расположенного при жилом доме. После гибели мужчины столичная прокуратура начала проверку.

Все произошло 13 ноября. По предварительным данным, сотрудник коммерческого предприятия поскользнулся во время производственных работ. Мужчина скончался на месте происшествия.