11 июня 2024, 09:39

Рабочий погиб под колесами вагонеток при прокладке метро в Санкт-Петербурге

РИА «Новости»
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В Кировском районе Санкт-Петербурга погиб рабочий, который участвовал в прокладке тоннеля метро. Пресс-служба АО «Метрострой Северной Столицы» заявила РИА «Новости», что готова содействовать расследованию.

«Во время работ на шахте в Кировском районе произошел несчастный случай - погиб проходчик. <…> Обстоятельства трагедии уточняются», - заявил представитель компании.

На каком именно объекте умер рабочий, агентству не уточнили. «Метрострой Северной Столицы» пообещал содействовать расследованию и провести проверки на своих площадках.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по части второй статьи 216 УК России «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Пресс-служба Главного следственного управления СКР по городу Санкт-Петербургу сообщила, что проходчик погиб 10 июня под колесами вагонеток, установленных на электровозе и сошедших с рельс в перегонном тоннеле на Кронштадской улице.

В Москве в парке на ВДНХ тоже произошел несчастный случай с рабочими. Возле фонтана «Дружба народов» обрушились строительные леса. Три человека получили травмы.

В Кировском районе Санкт-Петербурга погиб рабочий, который участвовал в прокладке тоннеля метро. Пресс-служба АО «Метрострой Северной Столицы» заявила РИА «Новости» , что готова содействовать расследованию.

Санкт-Петербург Строительство Метро
11 июня 2024, 09:40
Власти Северной Осетии рассказали о последствиях крушения Су-34
РИА «Новости»
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Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 потерпел крушение в горах, поэтому последствий на земле удалось избежать. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил об этом в своем Telegram-канале.

«На земле жертв и разрушений вследствие падения российского военного самолета Су-34 нет - крушение произошло в горах», - заверил он.

Меняйло призвал не снимать и не выкладывать в интернет фото обломков разбившегося самолета. Он выразил соболезнования родственникам погибших членов экипажа и сообщил, что все необходимые службы выехали к месту авиакатастрофы.

Самолет Су-34 принадлежал ВКС России и выполнял плановый учебно-тренировочный полет, заявило Минобороны. Громкие звуки, по информации СМИ, услышали ночью в районе села Горный Дзуарикау. Причиной крушения могла стать техническая неисправность воздушного судна.

Авиация Авиакатастрофы Самолеты
11 июня 2024, 08:07
Три человека пострадали при обрушении строительных лесов на ВДНХ в Москве
РИА «Новости»
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На стройке на проспекте Мира обрушились строительные леса. Рабочие упали с высоты семь-восемь метров в парке на ВДНХ возле фонтана «Дружба народов». Три человека пострадали, сообщил источник 360.ru.

ЧП произошло при монтаже сценических конструкций. Информация в экстренные службы поступила в 07:11 11 июня. На место оперативно прибыли машины «скорой».

По предварительным данным, причиной происшествия стало нарушение техники безопасности.

В апреле на севере Москвы строитель упал с пятого этажа строящего здания на Ленинградском проспекте. Его коллеги транспортировали пострадавшего в вагончик и попросили прохожих вызвать скорую помощь. Мужчина не выжил.

Обрушения Москва
11 июня 2024, 02:57
Детские учреждения Буйнакска отправили на карантин после массовых отравлений
РИА «Новости»
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Все детские учреждения Буйнакска после массового отравления перевели на карантин. Распоряжение дал глава Дагестана Сергей Медиков, сообщила его пресс-служба.

«Сергей Меликов провел совещание в связи с отравлением людей в Буйнакске. <…> Руководству города поручено перевести на карантин все детские учреждения, а также усилить работу с населением», - написала пресс-служба в Telegram-канале.

В больницах Буйнакска с кишечной инфекцией находится на лечении 84 пациента. Тяжелых случаев не зафиксировано.

Всего за помощью медиков обратились 270 жителей Буйнакска. Роспотребнадзор уже начал эпидемиологическое расследование.

Дагестан Больницы Роспотребнадзор
11 июня 2024, 02:54
Юный хоккеист из Нижнего Новгорода погиб под поездом
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Игрок нижегородской команды «Заречье» Роман Зырянов погиб в возрасте 18 лет. Об этом сообщила пресс-служба Нижегородской областной федерации хоккея.

Коллеги назвали спортсмена лучшим нападающим прошедшего студенческого чемпионата, а также умным и талантливым человеком.

«Федерация выражает искренние соболезнования родным и близким, дай Бог сил пережить это страшное горе», - говорится в федерации.

По данным сайта «В городе N» , юноша погиб под поездом 10 июня.

Ранее стало известно, что в Ленинградской области на посадочной площадке «Северный ветер» аэродрома Путилово разбился мужчина , совершавший групповой прыжок с парашютом. Причиной трагедии стало то, что во время полета запутались стропы основного устройства.

Спортсмены Хоккей Мужчины Поезда

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