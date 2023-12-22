Рабочий погиб на стройке в Москве, сорвавшись в котлован

Москвичка, пострадавшая от рук владельца доберманов в Гольяново, боится встречного иска от нападавшего, отец которого, по ее словам, работает в ФСБ. Об этом она рассказала «360».

Инцидент произошел накануне днем, 21 декабря, на одной из площадок для выгула собак. Пострадавшая сделала замечание владельцу двух доберманов, который выгуливал питомцев без намордника. В ответ он набросился на женщину, повалил ее на землю и избил. Ее спасли прохожие.

Выяснилось, что доберманы месяц назад напали на маленькую собачку, а их владелец, уроженец Азербайджана, регулярно доставляет беспокойство соседям.

«Сегодня выяснили, что его папа ФСБшник. Он написал на меня встречное заявление. Пытаются меня сделать виноватой», - сообщила пострадавшая девушка.

По ее словам, мужчина позволяет себе разные противоправные выходки из-за высокопоставленного отца.

«Мне уже четыре человека написало. На некоторых он нападал, кому-то угрожал, с кем-то попал в ДТП на парковке, потому что гнал как не в себя», - рассказала пострадавшая о своем обидчике.

Кроме того, женщина боится, что вместо правосудия получит только больше проблем и унижений.

«Устроит мне темную, а потом скажут - упала с лестницы. Он на это способен», - поделилась опасениями девушка.

Происшествием уже заинтересовался Следственный комитет. В ведомстве возбудили уголовное дело по статьям «Побои» и «Хулиганство».