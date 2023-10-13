Рабочий погиб на стройке в Москве после обрушения потолочной плитки
В Москве, в районе Марьина роща, рабочий погиб на стройке после обрушения потолочной плитки. Причины происшествия выясняются, сообщил источник «360» в экстренных службах.
По его информации, на место выехали сотрудники правоохранительных органов и реанимация. ЧП произошло на стройке на Стрелецкой улице. Специалисты реконструировали там здание магазина, который находился при жилом доме. В ходе работ с потолка отвалилась плита. Она упала на мужчину. Рабочий погиб на месте.
Месяц назад в районе Восточное Дегунино, на одном из строительных объектов рабочий упал в металлическую емкость с десяти метров. Мужчина скончался от полученных травм. Тимирязевская межрайонная прокуратура начала проверку и взяла дело на свой контроль.