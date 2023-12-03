03 декабря 2023, 16:23

Рабочий погиб на стройке в Москве из-за рухнувшей на него с высоты детали

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В Северо-Западном округе Москвы на стройплощадке погиб рабочий. На него с высоты упал металлический предмет, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что несчастный случай произошел 3 декабря днем на строительном объекте, который расположен на Волоколамском шоссе. От полученных травм 21-летний мужчина скончался на месте.

Правоохранители под контролем Тушинской межрайонной прокуратуры начали устанавливать все причины и обстоятельства произошедшего.

После случившегося также организовали доследственную проверку.

Накануне в Москве мужчину придавило шкафом управления подстанцией, когда тот разгружал фуру. Несчастный случай произошел в районе Перово на 1-й Владимирской улице. Туда вызвали бригаду медиков, но мужчина умер до их приезда.

Еще одно происшествие случилось в ноябре на строительном объекте на улице Вильгельма Пика в Москве. Там рабочий упал с высоты и погиб от полученных травм.

Строительство Москва 2023
03 декабря 2023, 17:43
Два десятка машин столкнулись на Новорижском шоссе из-за снегопада
РИА «Новости»
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Непогода 3 декабря привела к многочисленным ДТП в Подмосковье. На 51-м километре трассы М9 «Балтия» не справился с управлением водитель Datsun и врезался в Audi, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

«В результате происшествия пострадавших нет, пять транспортных средств получили механические повреждения», - передали в министерстве.

На этом же участке дороги водитель Suzuki столкнулся с грузовиком Ford. Повреждения получили еще четыре авто. К месту происшествия выехали сотрудники Госавтоинспекции, движение на трассе из-за аварий ограничили. Водителям посоветовали ехать в объезд.

На шоссе произошло столкновение 20 автомобилей, уточнил RT. В общей сложности произошло девять мелких ДТП.

Москву и область 3 декабря замело снегом, водителей предупредили о заносах и накатах на дорогах. Видимость упала практически до 50-100 метров. Автомобилистам напомнили, что необходимо соблюдать дистанцию и скоростной режим, а по возможности вообще не садиться за руль.

Снегопад будет идти в столице и Подмосковье всю ночь. А на следующей недели в регионе ударят морозы до -30 градусов.

ДТП Водители Снегопад
03 декабря 2023, 17:26
Двое детей оказались заперты в полыхающей квартире в центре Москвы
Сайт мэра и правительства Москвы
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В Центральном округе Москвы произошел в доме пожар. Соседи заметили в окне полыхающей квартиры двоих детей, сообщил источник «360».

По его данным, возгорание произошло на 10-м этаже жилого 16-этажного здания в Таганском районе на улице Библиотечной. В окне охваченной огнем квартиры стояли двое детей, они сообщили очевидцам, что взрослых нет дома.

Собеседник «360» уточнил, что на балконе 10-го этажа стоял пожилой мужчина, ему было трудно дышать. Этажом выше также люди просили о помощи. На место прибыли спасатели, они приступили к работам. Удалось спасти одного ребенка из соседней квартиры. Другие подробности уточняются.

Накануне детей спасли из горящей квартиры в Москве. Пожар произошел в 17-этажном доме в Юго-Восточном округе. С седьмого этажа здания на Новомарьинской улице валил густой черный дым. Пожарные спасли шесть человек, их передали медикам.

Пожары Дети Москва 2023
03 декабря 2023, 16:30
Глава СК заинтересовался ранением ребенка воспитательницей в Одинцове
РИА «Новости»
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке по факту ранения ребенка в детском саду в Одинцове. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В соцсетях и СМИ появились сообщения о том, что воспитательница одного из дошкольных образовательных учреждений совершила противоправный поступок в отношении шестилетнего мальчика.

В связи с этим Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах случившегося.

Ранее стало известно, что родители заметили на теле мальчика раны и спросили, откуда они. Сын признался, что воспитательница истыкала его карандашом, потом обработала раны йодом и попросила никому об этом не говорить.

До этого с воспитанника сняли футболку и вытерли ею пролитый суп. Одинцовская городская прокуратура начала проверку по факту случившегося.

Одинцово Дети Детские сады Следственный комитет России
03 декабря 2023, 14:43
Полиция подтвердила информацию о массовом ДТП в Истре
РИА «Новости»
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Два ДТП произошли на автодороге «Балтия» недалеко от Истры, в результате столкновения получили повреждения девять автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба МВД Подмосковья.

Никто из участников аварии не пострадал. По данным полиции, водитель легковушки Datsun не справился с управлением и столкнулся с движущейся впереди машиной Audi. Из-за ДТП повреждения получили пять машин.

На этой же дороге произошла еще одна авария - автомобиль Suzuki врезался в иномарку, повредив четыре машины. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД.

«Водителям следует учитывать сложившуюся ситуацию и выбирать пути объезда», - отметили в пресс-службе министерства.

Ранее стало известно об аварии с участием более 15 машин. Массовое ДТП могли произойти из-за погоды. Москву и Подмосковье 3 декабря накрыл сильный снегопад , водителей призвали отказаться от поездок на личных автомобилях из-за снега.

Истра ДТП Полиция

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