Рабочий погиб на стройке в Москве из-за рухнувшей на него с высоты детали

В ведомстве уточнили, что несчастный случай произошел 3 декабря днем на строительном объекте, который расположен на Волоколамском шоссе. От полученных травм 21-летний мужчина скончался на месте.

Правоохранители под контролем Тушинской межрайонной прокуратуры начали устанавливать все причины и обстоятельства произошедшего.

После случившегося также организовали доследственную проверку.

Накануне в Москве мужчину придавило шкафом управления подстанцией, когда тот разгружал фуру. Несчастный случай произошел в районе Перово на 1-й Владимирской улице. Туда вызвали бригаду медиков, но мужчина умер до их приезда.

Еще одно происшествие случилось в ноябре на строительном объекте на улице Вильгельма Пика в Москве. Там рабочий упал с высоты и погиб от полученных травм.