Рабочий едва не погиб во время ремонта газонокосилки в Химках. На нем загорелась одежда

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По данным ведомства, ремонт садового оборудования мужчина выполнял в подсобке на территории образовательного учреждения.

В ходе проверки сотрудники прокуратуры выяснят все обстоятельства ЧП, а также дадут оценку соблюдению требований законодательства об охране труда и технике безопасности, добавили в пресс-службе.

В ГСУ СК Московской области уточнили, что мужчина получил 80% ожогов тела.

По предварительной информации, рабочий ремонтировал газонокосилку, в какой-то момент на нем загорелась одежда, сообщили в Следкоме.

По факту случившегося следователи также начали проверку, чтобы установить причины и все обстоятельства происшествия.