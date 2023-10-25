Рабочий едва не погиб во время ремонта газонокосилки в Химках. На нем загорелась одежда
Мужчина тяжело пострадал во время ремонтных работ в Химках. С ожогами его доставили в больницу, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
По данным ведомства, ремонт садового оборудования мужчина выполнял в подсобке на территории образовательного учреждения.
В ходе проверки сотрудники прокуратуры выяснят все обстоятельства ЧП, а также дадут оценку соблюдению требований законодательства об охране труда и технике безопасности, добавили в пресс-службе.
В ГСУ СК Московской области уточнили, что мужчина получил 80% ожогов тела.
По предварительной информации, рабочий ремонтировал газонокосилку, в какой-то момент на нем загорелась одежда, сообщили в Следкоме.
По факту случившегося следователи также начали проверку, чтобы установить причины и все обстоятельства происшествия.