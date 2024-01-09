Рабочий до смерти забил коллегу на стройплощадке в Новой Москве

В ведомстве уточнили, что 7 января этого года в бытовке на стройплощадке двое мужчин распивали алкоголь. В какой-то момент они повздорили. Во время конфликта подозреваемый начал жестоко избивать коллегу. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Полицейские задержали 45-летнего нападавшего и предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

На допросе он признал свою вину. Во вторник следователи намерены просить суд арестовать мужчину.

Следствие также планирует выйти в суд с требованием отправить в изолятор 50-летнего мужчину с 39-летней женщиной по делу об убийстве. Предположительно, они жестоко расправились со своим приятелем.