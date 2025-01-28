Рабочий чудом выжил после падения с башенного крана в Новосибирске

Студентку Государственного университета морского и речного флота имени адмирала Макарова отчислили за отказ работать эскортницей. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

Женщина рассказала, что на выпускном курсе через подругу ее пригласили на собеседование в транспортно-логистическую компанию, в которой работали многие преподаватели вуза. Условия понравились, и она приняла приглашение.

Спустя некоторое время студентку вызвала к себе помощница директора и заявила, что единственный способ сохранить рабочее место и выстроить карьеру - сопровождать важного партнера на деловых встречах.

Пострадавшей дали время подумать, но после этого у нее начались проблемы с учебой, женщину стали заваливать и в итоге отчислили. Спустя время она доказала, что долгов у нее не было, но восстановиться ей предложили исключительно на платной основе. Сама женщина замужем, у нее двое детей.

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