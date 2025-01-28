Рабочий чудом выжил после падения с башенного крана в Новосибирске
Рабочий сорвался с башенного крана на строительной площадке в Новосибирске и чудом выжил. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Заельцовского района Новосибирска.
ЧП произошло накануне вечером. Мужчина проводил высотные работы на строящемся объекте ЖК «Тайм Парк», но неожиданно оступился и упал между секциями башенного крана.
Теперь прокуратура проверяет соблюдение положений об охране труда и даст оценку обстоятельствам происшествия.
Telegram-канал Mash Siberia уточнил, что 53-летний мужчина сорвался с высоты седьмого этажа и застрял на промежуточной площадке. Оттуда его и сняли спасатели.
В начале декабря 2024 года во время разбора единственного в России крытого горнолыжного комплекса «СнежКом» в Красногорске рабочий сорвался с высоты не менее 30 метров и погиб.