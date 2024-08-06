Рабочие в Башкирии погибли при демонтаже старой трубы

Агрессивная бойцовская собака насмерть загрызла маленького йоркширского терьера, но ее владелец даже не извинился перед хозяйкой. Об этом 360.ru рассказала одна из жительниц района.

Она отметила, что погибший пес весил всего два килограмма и не мог дать отпор «собаке-убийце». По словам женщины, хозяева обвинили в случившемся йорка, который якобы прыгал на бойцовскую собаку.

«Никаких извинений не было вообще. И они еще говорят, что йорк виноват», - указал она.

Маленький пес выходил с хозяйкой из подъезда и не успел даже спуститься по лестнице, как на него налетела бойцовская собака, сообщила местная жительница.

«Она взлетела сюда, на лестницу, и она его просто схватила, йорк даже начал пятиться к этой железке», - подчеркнула женщина.

Она добавила, что бойцовский пес пока нападал только на других питомцев, людей он не трогал.

«Но было три инцидента - нападения на собак. Четвертое нападение - она разорвала ее в клочья», - объяснила местная жительница.

Ее соседка Лариса рассказала, что боится за жизнь детей и призвала полицию обратить внимание на ситуацию с собакой.

«Здесь находится ясли-сад, много очень детишек гуляет. Хозяева выводят собаку без намордника, на длинном поводке. И такие случаи, что она загрызла собаку насмерть. Мы боимся. Я боюсь сейчас отпускать своих детей гулять, мы не знаем, чего ждать от этой собаки», - сообщила она.

Другая жительница дома вспомнила, что бойцовская собака у ее соседей появилась недавно - полгода назад.

«Я так понимаю, она занималась какими-то передержками, и эта собака у нее оказалась тоже на передержке, но почему-то хозяева предыдущие отказались забирать эту собаку. Это тоже очень интересный момент, какая история была у собаки до того, как она поступила к этой хозяйке», - заключила она.

Жители заявили, что хозяева агрессивного пса отказываются надевать на него намордник. Несмотря на покусы и гибель двух питомцев, собаку продолжают выгуливать просто на поводке.