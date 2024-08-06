06 августа 2024, 07:47

Рабочие в Башкирии погибли при демонтаже старой трубы

РИА «Новости»
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На предприятии в Стерлитамаке от сильных ожогов погибли три человека. Газовоздушная смесь загорелась, когда рабочие демонтировали старый трубопровод, сообщила пресс-служба Следственного управления СКР по Республике Башкортостан.

Пожар произошел 5 августа в производственном помещении предприятия. Рабочие демонтировали старый трубопровод, и произошло возгорание газовоздушной смеси. Трое мужчин получили термические ожоги и погибли на месте.

Следователи возбудили уголовное дело по части третьей статьи 217 УК России «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение смерть двух и более лиц». В рамках расследования проведут судебные экспертизы, чтобы установить причину возгорания, и дадут оценку сотрудникам, ответственным за безопасность на предприятии.

За несколько дней до возгорания на производстве в Ишимбайском районе Башкирии произошло другое ЧП. Парапланерист упал на девушку на горе Торатау. Пострадавшую увезли в больницу.

Пожары Башкирия Заводы Следственный комитет России
05 августа 2024, 19:35
Женщину весом более 250 кг госпитализировали в Зеленограде
РИА «Новости»
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Очень крупная женщина весом более 250 килограммов в Зеленограде попала в больницу. У нее диагностировали сердечную недостаточность, сообщил источник 360.ru.

Медики поднялись в квартиру к пациентке. Но с госпитализаций возникли трудности.

Для того, чтобы транспортировать женщину, а затем поместить в машину, скорой потребовались дополнительные силы. Пока более подробной информации о состоянии пациентки нет.

Ранее специалисты Роспотребнадзора напомнили россиянам о необходимости соблюдать норму при употреблении сахара, соли и жиров. Их чрезмерное потребление может привести к развитию атеросклероза, почечной недостаточности, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний и даже смерти.

Больницы Женщины
05 августа 2024, 18:38
«Я вас сейчас зарежу!» Житель Владивостока кинулся на детей с тесаком из-за мяча
Unsplash
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Житель Владивостока кинулся с тесаком на детей, игравших в мяч. Свидетельница происшествия рассказала 360.ru подробности случившегося.

Она уточнила, что мяч, вопреки появившимся в интернете сообщениям, улетел не на участок мужчины, а на дорогу.

«Просто его попросили, вот этого мужчину, подать мяч!» - заявила девушка.

На это мужчина ответил: «Вам надо - вы и спускайтесь! Я вас сейчас приду зарежу!» - и пошел домой. Мяч школьники в итоге забрали сами.

Через некоторое время мужчина выбежал обратно, держа в руке тесак, и начал угрожать, но споткнулся и упал. Ему сказали положить нож, и он послушался.

Вскоре приехала полиция, затем еще человек из органов, которого школьники не знали. Они отказались писать заявление, и мужчина ушел, заявив, что ему надо «кормить собачку и котика». Нож выбросили в помойку.

По словам собеседницы 360.ru, мужчина был сильно пьян.

Пресс-служба управления МВД по Приморскому краю уточнила, что полиция установила личность мужчины и проводит проверку, чтобы потом принять решение.

Ранее в Первоуральске нетрезвый мужчина попытался напасть с ножом на участников детского праздника.

Дети Владивосток Полиция
05 августа 2024, 18:26
«Разодрала ее в клочья». Жители Московского рассказали подробности нападений бойцовской собаки
Unsplash
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Агрессивная бойцовская собака насмерть загрызла маленького йоркширского терьера, но ее владелец даже не извинился перед хозяйкой. Об этом 360.ru рассказала одна из жительниц района.

Она отметила, что погибший пес весил всего два килограмма и не мог дать отпор «собаке-убийце». По словам женщины, хозяева обвинили в случившемся йорка, который якобы прыгал на бойцовскую собаку.

«Никаких извинений не было вообще. И они еще говорят, что йорк виноват», - указал она.

Маленький пес выходил с хозяйкой из подъезда и не успел даже спуститься по лестнице, как на него налетела бойцовская собака, сообщила местная жительница.

«Она взлетела сюда, на лестницу, и она его просто схватила, йорк даже начал пятиться к этой железке», - подчеркнула женщина.

Она добавила, что бойцовский пес пока нападал только на других питомцев, людей он не трогал.

«Но было три инцидента - нападения на собак. Четвертое нападение - она разорвала ее в клочья», - объяснила местная жительница.

Ее соседка Лариса рассказала, что боится за жизнь детей и призвала полицию обратить внимание на ситуацию с собакой.

«Здесь находится ясли-сад, много очень детишек гуляет. Хозяева выводят собаку без намордника, на длинном поводке. И такие случаи, что она загрызла собаку насмерть. Мы боимся. Я боюсь сейчас отпускать своих детей гулять, мы не знаем, чего ждать от этой собаки», - сообщила она.

Другая жительница дома вспомнила, что бойцовская собака у ее соседей появилась недавно - полгода назад.

«Я так понимаю, она занималась какими-то передержками, и эта собака у нее оказалась тоже на передержке, но почему-то хозяева предыдущие отказались забирать эту собаку. Это тоже очень интересный момент, какая история была у собаки до того, как она поступила к этой хозяйке», - заключила она.

Жители заявили, что хозяева агрессивного пса отказываются надевать на него намордник. Несмотря на покусы и гибель двух питомцев, собаку продолжают выгуливать просто на поводке.

Собаки Животные Москва
05 августа 2024, 15:11
«Он у вас ненормальный». Стало известно, как в рехабе в Мытищах издевались над пациентами
РИА «Новости»
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Следственный комитет предъявил обвинения двум сотрудникам реабилитационного центра для алко- и наркозависимых в Мытищах, издевавшимся над пациентами. Как это было, рассказал 360.ru один из проходивших там лечение, представившийся Иваном.

Он рассказал, что им не разрешали выходить из дома, их почти всегда окружала охрана. Лично над ним, по его словам, не издевались, но давили на других пациентов: провоцировали, не давали спать, есть или курить.

«Заставляли что-то делать, писать писанину эту», - добавил собеседник 360.ru.

Если пациенты возмущались, их выставляли виноватыми и заматывали в скотч.

«Если кто-то спросит, почему с ним так поступили, ему скажут: он плохо себя ведет, ему сказали делать то-то и то-то, а он начал прыгать, кидаться… Он у вас ненормальный», - отметил Иван.

Шестнадцатилетнего подростка, который, по словам собеседника 360.ru, вообще не был зависим, морили голодом по двое суток.

В правоохранительные органы обратился один из бывших пациентов, вышедший оттуда. Иван, выписавшись, тоже написал заявление.

По данным следствия , с мая 2023 года по август 2024-го сотрудники издевались над пациентами центра, удерживая их в закрытом доме, избивая и лишая еды. Следователи продолжают работу.

Мытищи Следственный комитет России

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