Рабочие провалились в котлован на стройке в Москве

ЧП произошло на Складочной улице. Мужчины упали в яму глубиной в пять метров, их засыпало землей. Информация о случившемся поступила спасателям примерно в 15:54. Рабочим удалось самим вытащить одного пострадавшего.

На место выехала бригада скорой помощи и спасатели.

Ранее на стройке жилого комплекса в московском районе Печатники зажало деревянным листом 40-летнего рабочего. Мужчина потерял сознание. По факту случившегося начали проверку.

Еще одно ЧП на стройке в столице произошло в середине апреля. На стройплощадке на улице Нижние Мневники один из рабочих сорвался с высоты и разбился насмерть.