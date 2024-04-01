01 апреля 2024, 19:12

Рабочие погибли при взрывных работах в уральской шахте

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Три человека погибли при проведении плановых взрывных работ на шахте Северопесчанская. Об этом РИА «Новости» рассказали в экстренных службах.

«Трое погибли при проведении плановых взрывных работ на шахте», - передал собеседник агентства.

Причиной произошедшего, по предварительным данным, стало нарушение правил безопасности. Подробности происшествия выясняются. Информация о пострадавших пока не поступала.

Ранее обрушение произошло в шахте «Пионер» в Амурской области. Заблокированными оказались более 10 рабочих.

Управляющего директора рудника обвинили в несоблюдении требований безопасности при проведении работ.

Спасательную операцию из-за риска повторного обвала горной массы и затопления в подземных выработках прекратили.

Шахты Обрушения Правила Работа
01 апреля 2024, 20:32
Пьяного диспетчера назвали виновным в смертельном ДТП под Ярославлем
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Смертельное ДТП с участием поезда и автобуса в Ярославской области случилось из-за пьяного диспетчера на переезде. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Евраев.

«Диспетчер переезда находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. Он допустил автобус на переезд, подняв шлагбаум для въезда и подавая разрешительные сигналы», - написал глава региона.

ДТП произошло на железнодорожном переезде между станциями Шушково и Берендеево Северной железной дороги. Автобус с пассажирами выехал на переезд и остановился. Машинист электропоезда применил экстренное торможение, но не смог избежать столкновения.

По уточненным данным, в аварии погибли семь человек. Машинист поезда среди пострадавших.

ДТП Автобусы
01 апреля 2024, 20:29
Появились кадры с места столкновения поезда и автобуса под Ярославлем
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
Место столкновения поезда с автобусом в Ярославской области сняли на видео. Кадры появились в распоряжении «360».


На ролике видна работа сотрудников Ространснадзора, прокуратуры и спасателей МЧС. Также к месту ДТП прибыла спецтехника для поднятия автобуса.

Ярославский транспортный прокурор Павел Пучков сообщил, что ведомство организовало проверку по факту столкновения поезда и маршрутки.

«По предварительным данным, автобус заехал на железнодорожный переезд, по техническим причинам не смог продолжить движение. Машинист применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось», - рассказал прокурор.

Специалисты выяснят все обстоятельства случившегося и при необходимости примут меры. Ситуация находится на личном контроле северо-западного транспортного прокурора.

По последним данным МЧС, жертвами ДТП в Ярославской области стали семь человек. Машинист поезда получил ранения.

ДТП Видео Автобусы Поезда
01 апреля 2024, 20:09
Бывшего замглавы ГУМЧС Москвы Зотова отправили на 2,5 года в колонию за взятки
Читайте нас в: Google Новости
Басманный районный суд огласил приговор заместителю главы ГУМЧС Москвы Сергею Зотову в виде двух с половиной года колонии общего режима и штрафа в 300 тысяч рублей. Его признали виновным по делу о взятках, сообщили в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Там уточнили, что Зотова признали виновным в трех эпизодах получения взятки, а также в двух эпизодах дачи взятки.

Суд также назначил штраф в размере 300 тысяч рублей второму фигуранту уголовного дела Алексею Климову за дачу взятки.

Обоим подсудимым запретили на два с половиной года занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в госорганах и учреждениях.

Ранее сотрудники полиции задержали вице-премьера Чувашии Павла Данилова. Его заподозрили в получении крупной взятки в Москве от застройщика.

Суд МЧС РФ Приговоры
01 апреля 2024, 19:43
Стала известна причина обвала горной породы в шахте на Урале
Пресс-служба МЧС
Читайте нас в: Google Новости
Пятеро рабочих находились в шахте «Северопесчанская» в Свердловской области в момент обрушения горной породы. Причиной обвала стал несанкционированный подрыв, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу шахты.

«При заряжании скважин взрывчатым веществом произошел несанкционированный подрыв взрывчатого вещества», - уточнили там.

Трех горняков подняли на поверхность, сообщили в пресс-службе МЧС России. Их передали врачам. Поиски четвертого рабочего продолжаются.

На шахте «Северопесчанская» на отметке 338 метров прогремел взрыв. В это время под землей были четыре человека. Два рабочих уже находятся в больнице, двое - в скорой помощи. Состояние пациентов - легкой и средней тяжести. Специалисты выяснят проводили ли на предприятии инструктаж по технике безопасности.

Ранее обрушение произошло в шахте «Пионер» в Амурской области. Заблокированными оказались 13 рабочих. Директора рудника обвинили в нарушении требований безопасности при осуществлении работ и арестовали до 19 мая.

Шахты Урал Больницы Обрушения Врачи Россия

Новости по теме