Рабочие окружили полицейских на рынке «Садовод»

«Сотрудники полиции хотели задержать водителя, который не остановился по требованию ДПС. Но уже на месте десятки мужчин окружили силовиков, стали толкать их и угрожать», - написал канал.

Полицейским пришлось дважды выстрелить в воздух, только так удалось угомонить разбушевавшуюся толпу. Никто не пострадал. Через время возмутители спокойствия разошлись, задержаний не было, сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Ранее на рынке «Садовод» произошел крупный пожар. Сначала вспыхнул один из павильонов, но пламя быстро перекинулось на другие постройки. Спасатели эвакуировали с рынка 350 человек. Огонь тушили несколько часов, в результате ЧП пострадали два человека.