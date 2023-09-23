Рабочие на стройке в Москве наткнулись на авиабомбу времен ВОВ

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В ведомстве уточнили, что рабочие на стройке в Москве случайно увидели авиабомбу времен ВОВ. Они сразу же вызвали специалистов. Прибывшие на место пиротехники центра «Лидер» МЧС России вывезли находку на специальный полигон, чтобы утилизировать.

Представители министерства добавили, что при транспортировке авиабомбы специалисты соблюдали все требования безопасности.

Ранее в Москве рядом с автомобилем у входа в лесопарковую зону нашли предмет, напоминающий боеприпас РГД-5. Заявка об этом поступила на пульт диспетчера. К обозначенному месту выехали сотрудники специальных служб - полиция и служба разминирования. Людей из парка вывели из зоны поражения, опасный участок огородили запретительной лентой.