Рабочему оторвало палец аппаратом для снятия штукатурки на стройке в Москве

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ЧП произошло на улице Хабарова. Во время работ по снятию штукатурки рука мужчины угодила в аппарат. Очевидцы помогли ему освободить зажатые пальцы и оказали первую помощь до прибытия медиков.

Врачи доставили пострадавшего в пункт скорой медицинской помощи, где диагностировали ему травматическую ампутацию третьего пальца левой руки.

В августе москвичу оторвало палец взрывом петарды. Пострадавшему оказали первую помощь и передали медикам скорой, им оказался 42 летний мужчина.