23 сентября 2024, 10:12

Рабочему оторвало палец аппаратом для снятия штукатурки на стройке в Москве

РИА «Новости»
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Рабочий пострадал на одной из строек в Москве, ему оторвало палец. Об этом 360.ru сообщили в экстренных службах.

ЧП произошло на улице Хабарова. Во время работ по снятию штукатурки рука мужчины угодила в аппарат. Очевидцы помогли ему освободить зажатые пальцы и оказали первую помощь до прибытия медиков.

Врачи доставили пострадавшего в пункт скорой медицинской помощи, где диагностировали ему травматическую ампутацию третьего пальца левой руки.

В августе москвичу оторвало палец взрывом петарды. Пострадавшему оказали первую помощь и передали медикам скорой, им оказался 42 летний мужчина.

Москва
23 сентября 2024, 08:09
Родители детей, погибших из-за ужина в Красноярском крае, пришли в себя
РИА «Новости»
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Родители детей, погибших после ужина в Красноярском крае, пришли в сознание. В скором времени их допросят следователи, сообщили в пресс-службе регионального ГСУ СК.

По данным ведомства, в настоящее время состояние взрослых пострадавших близко к удовлетворительному и стабильно. Они находятся под наблюдением врачей в Красноярской межрайонной клинической больнице скорой медицинской помощи.

Семья, в том числе четверо детей в возрасте 6, 11, 12 и 13 лет, отравилась после ужина. Все они ели курицу и пельмени, купленные в местном магазине в селе Красная Сопка.

В минувшую субботу, 21 сентября, у всех членов семьи появились признаки сильного отравления: тошнота и рвота. Они обратились за помощью к медикам. В итоге шестилетняя девочка и 13-летний мальчик умерли в больнице. В воскресенье скончалась 11-летняя пострадавшая, а в ночь на 23 сентября погибла четвертая девочка. Ей было 12 лет.

В рамках уголовного дела следователи уже допросили хозяина и продавца продуктового магазина, фельдшера сельской амбулатории и родственников семьи. Назначены несколько экспертиз.

СК РФ
22 сентября 2024, 23:36
Алабая во дворе Москвы задушили на глазах у детей, молящих пощадить пса
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Мужчина задушил алабая во Внукове на глазах у детей. Детали происшествия опубликовал Telegram-канал «ЖК Солнцево Парк».

ЧП произошло в ЖК «Внуково 2016/2017». Погибший пес сначала жил в шиномонтаже возле одного из домов, но потом убежал. Через какое-то время бездомный алабай покусал маленького йорка и женщину. Сын пострадавшей посчитал это неприемлемым и решил расправится с псом, задушив его. Волонтеры написали заявление в полицию и заявили, что самосуд недопустим.

Как сообщил Telegram-канал «Москва с огоньком» , труп животного выбросили к мусорным бакам. По словам очевидцев, происшествие случилось на глазах у детей, которые умоляли не мучить пса.

На место ЧП прибыли правоохранители. Они забрали тело собаки на криминалистическую экспертизу.

Ранее уголовное дело возбудили против жителя в Карачаево-Черкессии , который пытался кухонным топором убить двух собак. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Дети Волонтеры Собаки Животные Полиция Москва
22 сентября 2024, 21:53
Следователи назвали вероятную причину смерти детей, отравившихся пельменями
РИА «Новости»
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Смерть поужинавших пельменями троих детей в Красноярском крае наступила после токсичного действия неустановленного вещества. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по региону.

«Согласно предварительным данным экспертов их смерть наступила вследствие токсического действия неустановленного вещества. Для установления точной причины смерти будут проведены дополнительные исследования», - привели результаты судебно-медицинской экспертизы в ведомстве.

Сейчас родители и еще один ребенок в реанимации, их состояние оценивают как стабильно тяжелое. Следователи рассматривают несколько версий случившегося, самая основная - употребление еды в составе которой оказалось неизвестное вещество.

В ходе разбирательства допросили хозяина и продавца продуктового магазина, где пострадавшие купили пельмени, фельдшера Красносопинской амбулатории и родственников семьи.

Ранее стало известно, что мать отравившихся пельменями детей ждала еще одного ребенка. Женщина была на последнем сроке беременности.

Еда Дети Семья Россия Магазины Красноярский край
22 сентября 2024, 21:34
Обломок беспилотника уничтожили в деревне Новиково в Москве
РИА «Новости»
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Жители деревни Новиково в Троицком административном округе Москвы услышали громкий звук, похожий на взрыв. Источник 360.ru объяснил причину хлопка.

По информации источника, спецслужбы совершили подрыв обломка беспилотника. Вторичного возгорания не последовало. На место происшествия выехали следователи.

Накануне из-за угрозы атаки беспилотников закрыли аэропорты Волгограда и Астрахани. Власти вводили план «Ковер».

В Белгородской области в результате атаки беспилотников ВСУ пострадали семь бойцов самообороны и глава администрации Яснозоренского сельского поселения. Трое человек находятся в тяжелом состоянии, еще пятеро - в среднетяжелом.

Беспилотники Взрывы Москва

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