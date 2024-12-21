Рабочего затянуло в станок для упаковки матрасов в Челябинске

Читайте нас в:

По его информации, 19 декабря станок заматывал товары пленкой. Рабочий зацепился за нее руками, его затянуло внутрь и сломало шею. Автоматическая защита по неизвестной причине не сработала. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

«Как это произошло - непонятно, никто ничего не говорит», - пояснила изданию родственница погибшего.

Официальных комментариев от Следственного комитета, прокуратуры или МВД пока не поступало.

Ранее на заводе в Кургане 49-летнего маляра насмерть придавило железной балкой во время крановых работ. Следственный комитет возбудил уголовное дело.