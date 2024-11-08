Рабочего засыпало песком на стройке на юге Москвы
На одном из строительных объектов на юге Москвы рабочего засыпало песком. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах города.
ЧП произошло в районе дома № 23 по Автозаводской улице. Заявитель сообщил, что рабочего придавило большим количеством песка, его откапывают, но, вероятно, он уже мертв.
Обстоятельства происшествия он не раскрыл, более подробная информация уточняется.
В конце октября в Свердловской области водитель самосвала насмерть переехал рабочих на внедорожнике, погибли два человека.