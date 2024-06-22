Пытавшийся затащить в машину ребенка петербуржец объяснил свой поступок

«У меня окна квартиры выходят на уровень земли. Детишки на протяжении нескольких дней развлекались тем, что стучались, ломились в окна, потому что взрослые очень смешно ругаются, когда мешаешь им жить», - пояснил житель Санкт-Петербурга в беседе с 78.ru.

Мужчина добавил, что сначала пытался с ними нормально поговорить, но это ни к чему не привело. Дети просто разбегались и не слушали его. В итоге дело дошло до рукоприкладства. При этом собеседник издания подчеркнул, что никак не оправдывает себя.

«Я уже собирался на работу, поехал, опять увидел, что они возле окна моего, вернулся домой, поднялся на пандус, заехал на машине и поймал одного, который под руку подвернулся», - рассказал он.

Затем мужчина предложил мальчику несколько вариантов: либо звонить родителям, либо ждать полицию в его машине. Третьим было «доходчивое объяснение», почему стучать и кричать в чужие окна - не дело.

«В полицию он ехать отказался, телефон у него оказался разбит», - заметил мужчина.

Петербуржец добавил, что готов ответить по закону после случившегося, понимая, что поступил так, как делать точно не стоило.

Он пытался пойти на мировую с родителями ребенка, но семья его игнорирует.

Во всех обстоятельствах случившегося начал разбираться СК.