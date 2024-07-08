08 июля 2024, 18:20

Пытавшегося изнасиловать школьницу иностранца задержали в Балашихе

Медиасток.рф
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Гражданина Узбекистана, пытавшегося изнасиловать несовершеннолетнюю девочку на речке Пехорка в Балашихе, задержали на месте преступления. С ним работают следователи. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Московской области.

«По данным следствия, 30 июня 2024 года подозреваемый, находясь на речке Пехорка, против воли несовершеннолетней применил к ней физическое воздействие, удерживая руками на удаленности от береговой зоны, схватил за интимные части тела», - сообщили в ведомстве.

Его задержали очевидцы и передали полиции. Следственный комитет решает вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

Ранее в Балашихе задержали другого уроженца Узбекистана, который притворился женщиной, чтобы выпросить у школьницы из Республики Алтай интимные фотографии.

Мигранты Балашиха
08 июля 2024, 19:00
Спасатели потушили лесной пожар в бухте Инал
Пресс-служба МЧС
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Огнеборцы ликвидировали масштабный лесной пожар в бухте Инал в Туапсинском районе Краснодарского края. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по региону.

Для тушения пожара спасатели использовали 12 единиц техники и вертолет Ка-32, который сбросил более 150 кубических метров воды. Площадь возгорания составила порядка 1,2 гектара.

Пожар зафиксировали в Джубгском и Лермонтовском участковых лесничествах.

По информации Telegram-канала Mash , огонь мог разгореться из-за туристов. По мнению авторов, путешественники выпустили три сигнальные ракеты , две из которых упали в море, а третья подожгла сухую траву. Из-за пожара из находящихся рядом баз отдыха эвакуировали людей.

Вертолеты Спасатели Пожары Лесные пожары Краснодарский край
08 июля 2024, 17:07
Москвич нашел гранату возле храма
РИА «Новости»
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Житель Москвы заметил в парковой зоне возле строящегося храма подозрительный предмет, похожий на гранату. Об этом сообщил источник 360.ru.

Снаряд нашли на Мичуринском проспекте возле Неопалимовской церкви.

«Предположительно, страйкбольная граната, ждем полицию», - указал источник.

Ранее подозрительный предмет нашли рабочие во время раскопок во дворе Московского финансово-юридического университета. Людей из здания эвакуировали, на место ЧП прибыли саперы и полиция.

Еще один похожий на гранату предмет обнаружили в московской школе. Источник 360.ru подтвердил, что боеприпас похож на снаряд времен Великой Отечественной войны. Эвакуацию проводить не пришлось, так как здание находилось на ремонте.

Оружие Москва
08 июля 2024, 16:39
Клиника Хайдарова возобновит работу раньше срока
РИА «Новости»
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Центр пластической хирургии Тимура Хайдарова откроют раньше срока. Об этом заявила продюсер Яна Рудковская в своем Telegram-канале.

«Клиника моего друга, Тимура Хайдарова, откроется досрочно. Из-за всех судебных разбирательств и тяжб его детище - клиника пластической хирургии IQ Plastique - приостанавливала работу на 90 дней», - напомнила она.

По словам Рудковской, несколько дней назад в Арбитражном суде Москвы постановили досрочно открыть клинику Хайдарова. Она пояснила, что все выявленные в медучреждении нарушения устранили.

Продюсер добавила, что очень ждала, когда заработает клиника, так как ей осталось выполнить несколько процедур.

В апреле работу IQ Plastique приостановили, а в мае клинику опечатали. Заведующему хирургическим отделением клиники и хирургу предъявили обвинения из-за гибели пациента - бизнесмена и продюсера Петра Гаврилова.

Суд Больницы Яна Рудковская Пластические операции Москва
08 июля 2024, 15:17
Производственное здание загорелось на северо-востоке Москвы
РИА «Новости»
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Огонь вспыхнул на втором этаже производственного здания на улице Декабристов в московском районе Отрадное. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его информации, в пожаре никто не пострадал, на место выехали спасатели. В здании нет подключения к газу. Очевидцы отметили, что из-под кровли четырех- или трехэтажного зданий идет серый дым. Спасатели вскрыли дверь, ранг пожара еще уточняется.

«Администрации нет на месте», - уточнил источник.

Ранее пожар зафиксировали в лесном массиве бухты Инал в Краснодарском крае. Сотрудники МЧС тушат возгорание, на месте работают 56 спасателей и 11 единиц техники.

По данным Telegram-канала Mash , огонь вспыхнул из-за туристов, которые зажигали в лесу сигнальные ракеты. По информации авторов статьи, площадь возгорания составляет около трех тысяч квадратных метров.

Пожары МЧС РФ Москва

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