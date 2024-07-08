Пытавшегося изнасиловать школьницу иностранца задержали в Балашихе

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«По данным следствия, 30 июня 2024 года подозреваемый, находясь на речке Пехорка, против воли несовершеннолетней применил к ней физическое воздействие, удерживая руками на удаленности от береговой зоны, схватил за интимные части тела», - сообщили в ведомстве.

Его задержали очевидцы и передали полиции. Следственный комитет решает вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

Ранее в Балашихе задержали другого уроженца Узбекистана, который притворился женщиной, чтобы выпросить у школьницы из Республики Алтай интимные фотографии.